Liguilla MX Femenil: los Ocho equipos y sus máximas figuras
La Liguilla del Apertura 2025, de la Liga MX femenil, arranca y ocho figuras de cada equipo buscarán el título del torneo. Desde la francesa Eugénie Le Sommer, quien jugará con Toluca su primera Liguilla en México, hasta las dos mejores goleadoras de esta campaña: Charlyn Corral (22) y Aerial Chavarin (18). También habrá leyendas consagradas de la Liga mexicana como Alicia Cervantes, con Chivas; Jasmine Casárez, la máxima figura de las Bravas de Juárez y hasta la joven promesa del América, Montserrat Saldívar.
Eugénie Le Sommer
La delantera francesa Eugénie Le Sommer arribó a Toluca este semestre y se ha convertido en una de las estrellas del club. Sus 13 goles en el Apertura 2025 la hacen brillar en la tabla de goleo debajo de grandes figuras como Charlyn Corral o Jenni Hermoso. A sus 36 años la estrella francesa jugará su primera Liguilla en México, donde se enfrentarán a Chivas por el pase a las Semifinales. Las Diablas fortalecieron el ataque con la llegada de la legendaria jugadora y se posicionaron como el mejor cuarto equipo del torneo.
Aerial Chavarin
Desde que pisa el césped Aerial Chavarin detecta el gol. Con rapidez se ha convertido en la máxima goleadora de Cruz Azul. No necesitó mucho tiempo para hacerse sentir en el área rival: 34 anotaciones en dos torneos. Un récord a ritmo de leyenda. Su talento en la delantera la catapultó como la segunda mejor goleadora del Apertura 2025, solo a cuatro goles de Charlyn Corral. La estadounidense jugará su primera Liguilla con La Máquina, que regresa a esta instancia después de tres años y presume la mejor temporada de su historia.
Charlyn Corral
Charlyn Corral selló su quinto título de goleo en la Liga MX femenil para consolidarse como la máxima referencia ofensiva del Apertura 2025. Con una cifra de 22 goles la delantera mexicana volvió a liderar la tabla de artilleras por encima de figuras como Aerial Chavarin (Cruz Azul, 18) y Jenni Hermoso (Tigres,14), quienes le siguieron de cerca este torneo. Charlyn fue fundamental en el título que levantaron las Tuzas el torneo pasado con cinco tantos en las Fase de Liguilla.
Jenni Hermoso
La estrella española Jenni Hermoso firmó su mejor torneo con Tigres al anotar 14 goles que la convierten en la cuarta mejor goleadora del torneo Apertura 2025, solo a cuatro goles de su mejor registro —18 tantos— cuando jugaba con Pachuca, en el Clausura 2023. Uno de sus partidos más recordados en esta temporada será la Fase Regular contra León, donde consiguió un pocker de goles.
Montserrat Saldívar
La joven de 19 años es la tercera mejor artillera mexicana, después de Charlyn Corral, de Pachuca, y Diana Ordoñez, de Tigres. La americanista anotó 14 goles este torneo y empató con Jenni Hermoso. Saldívar se ha convertido en referente de Las Águilas por su refuerzo en el ataque a su corta edad. El torneo pasado anotó cuatro tantos en la fase de Liguilla por lo que su aporte será fundamental para que las azulcremas avancen hacia el título.
Alicia Cervantes
Una vez más Alicia Cervantes está en una Liguilla y continúa refrendando el título de máxima goleadora de la Liga MX femenil ––con 172 tantos–– a lo largo de su historia desde el arranque de la Liga en México, en 2017. Alicia es una de las leyendas de la Liga y busca levantar otro título con Chivas, luego del Clausura 2022.
Jasmine Casárez
La mexicoamericana Jasmine Casárez es la máxima figura de las Bravas de Juárez, su máxima goleadora buscará el milagro con las de la frontera, que entraron en la octava posición y enfrentarán a Las Amazonas. Luego de ocho torneos con Bravas, Jasmine se ha convertido en su máxima anotadora con 45 goles y ese impulso en Fase Regular buscará ampliarlo en Liguilla, en el anhelo de que las Bravas consigan su primer título a contra pronóstico.
Christina Burkenroad
Desde el 2020 hasta el presente Christina Burkenroad porta la camiseta de las Rayadas y se ha convertido en una de las estrellas del equipo. La delantera llegó procedente del equipo checo Sparta de Praga, donde pudo jugar la Champions League. Burkenroad nació en California, Estados Unidos, aunque también tiene la nacionalidad mexicana por parte de su madre.