Leo Messi es más histórico: rebasó a Klose y es el máximo goleador en Mundiales
La historia siempre encuentra la forma de reservar capítulos de una ironía ineludible. Al minuto 9 en el partido frente a Austria del Mundial 2026, Lionel Messi falló un penal que le aseguraba rebasar a Miroslav Klose. Sin embargo, unos minutos después marcó su tanto número 17 en Copas del Mundo, con lo que rebasó a Miroslav Klose como máximo goleador en Mundiales.
El argentino anotó el 1-0 sobre Austria, en el segundo partido de la Albiceleste en el Mundial 2026, donde hasta ese tanto, cada uno de los cuatro de Argentina han sido marcados por Messi, luego del hat trick contra Argelia la semana pasada.
Messi debutó en Mundiales en 2006, y ahí marcó su primer gol, un 16 de junio. Curiosamente, fue el 16 de junio de la semana pasada, exactamente 20 años después, cuando anotó los tres goles a Argelia y empató a Klose.
Ahora su tanto número 17 llegó en el aniversario 40 del gol del siglo de Diego Maradona, quien durante la Semifinal contra Inglaterra en México 86, un 22 de junio de aquel año, también firmó la controvertida "mano de Dios".
Su gol 17 llegó al minuto 35 del partido contra Austria, cuando definió con un disparo raso pegado al poste.
Después de su gol en Alemania 2006, Messi no anotó en Sudáfrica 2010, pero sí en Brasil 2014, cuando anotó 4 goles. Luego marcó 1 en Rusia 2018 y 7 en Qatar 2022, más los 4 que ya lleva en el Mundial 2026.
Antes de ese gol histórico Messi había fallado un penal, luego de una falta a Lautaro Martínez que el árbitro central Amin Mohamed señaló penal para Argentina a los 8 minutos de juego. Aunque lo lamentó, menos de media hora de juego después celebró el gol histórico.
Quedará por verse por cuánto tiempo Messi es dueño de esa marca, ya que Kylian Mbappe llegó a 14 goles en Mundiales el mismo día en que el argentino había empatado a Klose. Sin embargo, mientras el 10 argentino tiene 38 años de edad, Mbappe cuenta con 27, por lo que podría llegar a disputar incluso un par de Mundiales más.