Lionel Messi, nuevo dueño del Eldense de la Segunda División de España

Lionel Messi se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, equipo que compite en LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España. La institución anunció este jueves la adquisición por parte del argentino, aunque la operación todavía necesita la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes para quedar completamente formalizada.

Messi adquirirá las acciones que estaban en poder del grupo colombiano TH Soluciones Group, anterior accionista mayoritario de la entidad. Los términos económicos de la compra no fueron revelados, pero el acuerdo le permitirá asumir el control del proyecto deportivo e institucional del conjunto alicantino.

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“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi”, comunicó el equipo. La institución describió la llegada del argentino como el comienzo de una nueva etapa y aseguró que el proyecto tendrá una visión a largo plazo.

El objetivo será impulsar el crecimiento deportivo, institucional y social de un club fundado en 1921. El Eldense regresó esta temporada a LaLiga Hypermotion después de conseguir el ascenso desde Primera Federación, pero atraviesa un inicio complicado: suma una victoria, dos empates y cuatro derrotas después de siete jornadas, resultados que lo mantienen en la zona baja de la clasificación.

La adquisición convierte al Eldense en la inversión más importante de Messi dentro del futbol profesional español. El argentino también es propietario de la UE Cornellà, conjunto de la quinta categoría, y participa junto con Luis Suárez en el proyecto del Deportivo LSM de Uruguay.

El Eldense representa un paso mayor por competir dentro de la estructura profesional de LaLiga y contar con la posibilidad deportiva de buscar un futuro ascenso a Primera División. Messi no anunció todavía quién ocupará la presidencia ni qué modificaciones realizará en la dirección del equipo, por lo que esos movimientos deberán conocerse después de que el CSD autorice la transacción.

La compra abre una nueva etapa en la relación de Messi con el futbol español. Después de construir la parte más importante de su carrera como jugador del Barcelona, el argentino regresa ahora al país desde un papel completamente diferente: el de propietario de un club profesional.