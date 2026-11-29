El Liverpool sólo pudo cosechar un punto en su corto desplazamiento para medirse con el Everton (1-1), el gran rival de la ciudad, este domingo en duodécima fecha de la Premier League inglesa.

Los Reds de Andoni Iraola se mantienen en cuarta posición, con los mismos puntos que Brighton (2º, 22 puntos) y Manchester City (3º), que visita este domingo al líder, el Arsenal.

El Everton es octavo con 17 puntos a la espera de que se complete la jornada.

En el Hill Dickinson Stadium, el Liverpool abrió las hostilidades muy pronto cuando, tras un balón mal despejado, Florian Wirtz cedió el balón a Dominik Szoboszlai, que marcó con un magnífico remate con el exterior del pie (5').

El Everton mostró carácter y fortaleza mental, con una insistencia tenaz en buscar el empate ante un Liverpool que no pudo sostener en el tiempo la intensidad inicial.

Los Toffees cumplieron su misión en una falta cometida por Bradley Barcola, muy bien ejecutada por Kiernan Dewsbury-Hall y enviada a propia puerta por el defensa neerlandés Jeremie Frimpong (25').

El partido continuó a un ritmo muy alto, de forma equilibrada, con ocasiones en ambos bandos hasta el pitido final.

Liverpool tuvo su opción con una volea desviada de Alexander Isak frente a la portería de Jordan Pickford (36') y el Everton con un potente disparo de Dewsbury-Hall bloqueado por su propio compañero, el francés Thierno Barry (72').

También hubo una intervención decisiva del zaguero visitante Jérémy Jacquet en su área para interceptar otro intento de Dewsbury-Hall, elegido mejor jugador del partido (64').