Liverpool vuelve a sonreír, Arsenal sigue intratable
Londres, Reino Unido.
Tras cuatro derrotas seguidas en Premier League, el vigente campeón Liverpool se reencontró con la victoria al vencer 2-0 al Aston Villa en Anfield.
El egipcio Mohamed Salah abrió el marcador al aprovechar un error defensivo (45+1’), alcanzando los 250 goles con el club, mientras que un disparo desviado de Ryan Gravenberch (58’) selló el triunfo que devuelve a los Reds al tercer lugar con 18 puntos.
El resultado devuelve parte de la moral perdida a los Reds antes de una semana complicada, en la que se enfrentarán en Liga de Campeones al Real Madrid el martes y en Premier League al Manchester City el domingo.
Horas antes, el Arsenal extendió su dominio al imponerse 0-2 en Burnley, con tantos de Viktor Gyökeres (14’) y Declan Rice (35’). Los ‘Gunners’, líderes con 25 puntos, suman su novena victoria consecutiva.
El Manchester United, que parecía encaminarse a su cuarto triunfo seguido tras el gol de Casemiro (34’), empató 2-2 con el Nottingham Forest, que reaccionó con tantos de Gibbs-White (48’) y Savona (50’). Un golazo de Amad Diallo (81’) salvó el punto para los ‘Red Devils’, séptimos con 17 unidades, igualados con Tottenham y Chelsea, que ganó 0-1 con tanto de Joao Pedro (34’).
En otros resultados, Brighton (10º) goleó 3-0 al Leeds (16º) con doblete del paraguayo Diego Gómez (64’, 70’); Crystal Palace (9º) superó 2-0 al Brentford (12º) y Fulham (14º) cortó una racha de cuatro derrotas con un 3-0 ante el colista.