Liverpool vuelve a sonreír, Arsenal sigue intratable

El Liverpool rompe su mala racha con una sólida victoria sobre el Aston Villa, mientras el Arsenal mantiene su paso perfecto al vencer en Burnley. El Manchester United rescata un empate

El Liverpool dejó atrás una racha de cuatro derrotas al hilo.
Londres, Reino Unido.

Tras cuatro derrotas seguidas en Premier League, el vigente campeón Liverpool se reencontró con la victoria al vencer 2-0 al Aston Villa en Anfield.

El egipcio Mohamed Salah abrió el marcador al aprovechar un error defensivo (45+1’), alcanzando los 250 goles con el club, mientras que un disparo desviado de Ryan Gravenberch (58’) selló el triunfo que devuelve a los Reds al tercer lugar con 18 puntos.

El resultado devuelve parte de la moral perdida a los Reds antes de una semana complicada, en la que se enfrentarán en Liga de Campeones al Real Madrid el martes y en Premier League al Manchester City el domingo.

Horas antes, el Arsenal extendió su dominio al imponerse 0-2 en Burnley, con tantos de Viktor Gyökeres (14’) y Declan Rice (35’). Los ‘Gunners’, líderes con 25 puntos, suman su novena victoria consecutiva.

El Manchester United, que parecía encaminarse a su cuarto triunfo seguido tras el gol de Casemiro (34’), empató 2-2 con el Nottingham Forest, que reaccionó con tantos de Gibbs-White (48’) y Savona (50’). Un golazo de Amad Diallo (81’) salvó el punto para los ‘Red Devils’, séptimos con 17 unidades, igualados con Tottenham y Chelsea, que ganó 0-1 con tanto de Joao Pedro (34’).

En otros resultados, Brighton (10º) goleó 3-0 al Leeds (16º) con doblete del paraguayo Diego Gómez (64’, 70’); Crystal Palace (9º) superó 2-0 al Brentford (12º) y Fulham (14º) cortó una racha de cuatro derrotas con un 3-0 ante el colista.

