Liverpool y Everton: el enfrentamiento entre Lennon y Maccartney
Una vez más, como sucede desde 1894, este sábado el balón partirá en dos a la ciudad de los Beatles. Han sido más de 130 años del enfrentamiento entre sus dos equipos: el Evertron, vestido de azul, y el Liverpool, con su rojo inolvidable.
Cuando niños, John Lennon y Paul McCartney tenían pasiones diferentes. Todavía no eran parte de esa sincronía perfecta que los llevó a la cima del mundo. Eran, acaso, un par de jóvenes que caminaban (nunca solos) de acuerdo a las costumbres y las pasiones de su tierra. Y esas, sin duda, incluían al futbol.
Aunque sus registros de infancia no dan cuenta de sus pasiones, se sabe que McCartney tenía simpatía por el azul del Everton y que pasó grandes momentos en Goodison Park, el estadio que albergó al equipo entre 1892 y 2025. Sin embargo, sus declaraciones siempre tuvieron una nota que se acercó a lo políticamente correcto: “Apoyo a los dos equipos de Liverpool, pero si hay un derbi, tengo que ir con el Everton. Mi padre nació allí. Toda mi familia es del Everton”.
La mitología popular asegura todavía hoy que Macca fue visto (disfrazado) en el estadio de Wembley para apoyar al Everton contra el West Bromwich Albion en la final de la FA Cup en 1968. Su corazón late de color azul.
Del otro lado está Lennon. A pesar de que A pesar de que en la madurez de su vida no dio declaraciones relacionadas con el balón, hay huellas que lo ligan con el pasto.
En 1967, la armada inglesa recién había ganado el Mundial y los Beatles estrenaban su octavo álbum: el Sargento pimienta. En su portada, llena de corazones solitarios, no incluyeron a Bobby Charlton, a Bobby Moore, ni a ningún otro de los héroes que dieron la gloria a Inglaterra.
Escondido detrás de los icónicos rostros, apenas debajo de Karl Marx, se asoma Albert Stubbins, uno de los ídolos de infancia de Lennon.
No se supo exactamente qué recuerdo motivó a John para incluir a este espectacular delantero de la posguerra que anotó 83 goles con el Liverpool. Quizá, cuando Lennon tenía siete años, en 1947, presenció el hat trick que anotó Stubbins contra el Birmingham para pasar a las semifinales de la FA Cup.
Su presencia, sin embargo, ha enriquecido las leyendas y las pasiones de Lennon cercanas al balón. Según Pete Best, el primer baterista de los Beatles, Lennon alguna vez le confesó que su sueño había sido debutar con el Liverpool.
No se han documentado las pasiones futboleras de George Harrison y de Ringo Starr. Sin embargo, la música del cuarteto se ha escuchado cotidianamente en las voces de los aficionados de Anfield y Goodison Park (y en el recién inaugurado Hill Dickinson Stadium). Los hijos de Liverpool tenían pasiones divididas. Eso no impidió que su voz fuera una melodía que se canta siempre. El derbi hará que la ciudad de los Beatles, una vez más no sea solo “Un día en la vida”.