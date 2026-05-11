Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de los cuartos: Chivas remonta, Pumas sufre y Gignac se acerca al final
Los cuartos de final del Clausura 2026 dejaron una Liguilla menos lógica de lo que parecía hace una semana. El líder Pumas avanzó, pero sufrió para eliminar al último clasificado; Chivas remontó una serie que parecía perdida y Tigres vio cómo André-Pierre Gignac cerró su etapa en Liga MX con una eliminación.
A continuación, Sports Illustrated México te comparte Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de los cuartos de final del futbol mexicano.
Lo Bueno: Santiago Sandoval rescata a unas Chivas parchadas ante Tigres
Chivas eliminó a Tigres sin seis jugadores habituales. Cinco estaban por la convocatoria a la selección mexicana y Daniel Aguirre, lesionado, tampoco pudo jugar. Del otro lado estaba una de las plantillas más caras del país. El futbolista que terminó por definir la serie fue Santiago Sandoval, un mediocampista de 18 años que metió dos goles en tres minutos.
El Guadalajara llegó al partido obligado a buscar alternativas de donde fuera. Milito armó un equipo con varios jóvenes y durante largos lapsos parecía que la serie estaba perdida, sobre todo después del 3-1 recibido en la ida en Monterrey. El panorama apuntaba a una eliminación, pero Sandoval encontró espacios cuando Tigres se sentía en las semifinales.
Al 73 y al 76, el canterano marcó los goles que le dieron la vuelta a la serie. Chivas ganó 2-0 en el Akron, empató 3-3 en el global y avanzó por mejor posición en la tabla. Fue el primer doblete como profesional para Sandoval y también uno histórico: con 18 años, 9 meses y dos días, se convirtió en el tercer jugador más joven con un doblete en Liguilla, solo detrás de Zague y Rafael Márquez.
Lo Malo: Pumas avanzó, pero el líder dejó dudas
Pumas está en semifinales, pero la serie ante América dejó advertencias para el líder del Clausura 2026: demasiados problemas para mantener ventajas. En la ida, dejó escapar un 1-3 a favor y en la vuelta, un 3-0.
El segundo partido de la serie, jugado en Ciudad Universitaria, parecía resuelto desde el primer tiempo. El equipo de Efraín Juárez se puso 3-0 arriba a los 23 minutos del encuentro y tenía el global completamente controlado. Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo construyeron una ventaja que lucía definitiva ante un América que durante gran parte del semestre tuvo problemas ofensivos y entró a la fase final como octavo lugar.
Pero otra vez Pumas empezó a sufrir. América dominó el partido con 64% de posesión, 22 disparos y 16 tiros de esquina. El líder pasó de atacar con libertad a defender con ocho jugadores dentro de su propia área en el cierre del encuentro.
El verdadero reflejo de la serie apareció al 88. América tuvo un penalti para eliminar al líder del torneo y solo el poste evitó la remontada. Pumas avanzó por posición en la tabla tras el 6-6 global, pero la eliminatoria dejó una conclusión incómoda: cuando el América apretó, el líder dejó de comportarse como el mejor equipo del campeonato.
Lo Feo: El triste final de Gignac en Liga MX
André-Pierre Gignac entró al minuto 80 en busca de alargar un poco más su paso por la Liga MX, pero poco pudo hacer para evitar la eliminación de Tigres. Una amarilla, un remate de cabeza al 82 detenido por Óscar Whalley y nada más. Así parece haber terminado, al menos en el torneo local, una de las carreras más importantes que han pasado por el futbol mexicano.
La escena tuvo algo simbólico. Mientras Chivas resistía la serie con juveniles y suplentes, Tigres recurrió a un delantero de 40 años para intentar cambiar el partido en los minutos finales. Esta vez Gignac no pudo rescatar a los felinos. El peso ofensivo ya no estuvo en lo que podía producir, sino en el recuerdo de todo lo que alguna vez resolvió para el club.
Internamente, en Tigres el final de ciclo parece decidido. El francés no sería renovado al terminar el Clausura 2026, aunque todavía le queda la final de la Concachampions del próximo 30 de mayo, donde podría pelear un último título internacional. Cinco ligas, una Concachampions, un Mundial de Clubes y 222 goles después, la eliminación ante Chivas dejó una imagen difícil de ignorar: la de Gignac entrando al final y ya sin poder cambiar una serie como tantas veces lo hizo durante una década.