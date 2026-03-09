Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 10 Clausura 2026: Alexis Vega vuelve en victoria que mantiene invicto al Toluca
El Clausura 2026 llegó a 10 jornadas. En la última, hubo historias a destacar, entre ellas el regreso de Alexis Vega a las canchas con el bicampeón Toluca.
También, los Rayados no pudieron sacudirse el dominio de Tigres en el Clásico Regio y el Atlas volvió al mal paso al dejar escapar la victoria ante Chivas en el derbi de Guadalajara.
A continuación, Sports Illustrated México te comparte lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la décima jornada del Clausura 2026.
Lo Bueno: Alexis Vega regresa y Toluca sigue invicto
El Toluca recibió una de las mejores noticias que esperaba desde que comenzó el torneo: el regreso de su capitán y principal figura, Alexis Vega, quien volvió a las canchas tras no jugar un partido desde la final del torneo pasado, cuando los Diablos Rojos fueron bicampeones.
Vega entró del cambio al 81 en la victoria sobre Juárez, cuando el partido iba 2-1. Estuvo cerca de marcar un gol al 83, pero cruzó de más un disparo, sin embargo, su ingreso fue una de las claves que mejoró el ataque de su equipo que al 90 +8, en el agregado, sentenció 3-1 el encuentro con una diana de Paulinho.
El extremo de 28 años ha atravesado desde octubre problemas de lesiones en sus piernas, que le hicieron perderse gran parte de la Liguilla del semestre anterior, a la que volvió en la final para marcar el penalti definitivo que sentenció el bicampeonato.
Al principio de año, para resolver sus problemas, se sometió a una limpieza de rodilla que lo alejó de las canchas hasta ayer. El objetivo en este torneo no es solo darle un histórico tricampeonato al Toluca, sino llegar en forma al Mundial. El primer paso ya lo dio.
Mientras que la victoria sobre Juárez, afianzó al Toluca en el segundo lugar y la mantuvo como el único cuadro invicto del Clausura.
Lo Malo: Rayados suma cuarta derrota en fila como visitante
Los Rayados siguen en caída libre y ahora perdió el Clásico Regio ante los Tigres, que se mantiene con ventaja en el derbi de Monterrey con 51 triunfos, 43 empates y 47 derrotas.
Es la tercera derrota consecutiva como visitante para el Monterrey, que salió de zona Liguilla al descender al noveno lugar con 13 puntos. El mal momento de los Rayados, con un de las nóminas más altas de México, ya lo llevó a despedir al entrenador Domenec Torrent, luego de ocho fechas.
El antiguo capitán y central Nicolás Sánchez debutó como el nuevo estratega del club con una victoria de 2-0 sobre el Querétaro, resultado que le dio optimismo a la afición, sin embargo, en su segundo, perdió ante el rival con el que no se debe caer: Tigres.
Los felinos dominaron el cerrado encuentro, tuvieron los únicos dos tiros a gol, de los cuales convirtieron uno, obra de André-Pierre Gignac, en el agregado, cuando parecía que terminaría en un empate sin goles.
La seguidilla de derrotas como visitante ha sido ante rivales directos en la pelea por el título: América, Pumas y ahora los Tigres.
Lo Feo: Atlas deja ir la victoria y regresa a Chivas a la senda del triunfo
Atlas comenzó el Clásico Tapatío con gol de Paulo Ramírez al minuto 12, luego de aprovechar una mala salida de Raúl Rangel. Los Rojiblancos se adueñaron del primer tiempo, pero dejaron ir oportunidades para aumentar su ventaja.
En la segunda parte, apareció la artillería Rojiblanca y con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda, le dieron la vuelta al marcador y confirmaron su dominio en la rivalidad: con 29 triunfos, 23 empates 22 caídas en la era de los torneos cortos.
Pero eso no fue lo más doloroso, las Chivas volvieron a hacer del Jalisco su estadio local, al lograr su quinta victoria en los últimos 10 Clásicos que ha jugado como visitante en su antigua casa: por cuatro empates y una derrota, en el lejano Clausura 2023.
En un momento de incertidumbre en el Atlas, que está cerca de ser vendido y se ha quedado como una segunda prioridad para Orlegi, el actual torneo se entiende más como uno de transición que como uno en el que competirán por el título.