Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 13: La “Hormiga” entra a la historia de Chivas
En el empate de último minuto de las Chivas 2-2 con los Pumas, conducido por un doblete de Armando González, la “Hormiga” igualó dos récords históricos del Guadalajara, en la historia principal que dejó la decimotercera jornada del Clausura 2026.
La fase regular del torneo se acerca a su final y tras las conclusión de la Jornada 13, se ve más claro el panorama de los equipos contendientes y ahí es donde aparecen las Chivas, que con la igualada con los felinos se afianzaron en el primer lugar con 31 puntos, cuatro más que el Cruz Azul, segundo en la tabla.
Además, el Toluca dejó ir la posibilidad de imponer una propia marca ante un débil Querétaro y los Tigres UANL confirmaron que atraviesan un mal momento al caer ante el Tijuana.
A continuación, Sports Illustrated México te trae lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Lo Bueno: La “Hormiga”, iguala al “Chicharito” y al “Pajarillo”
Con su doblete ante Pumas, que rescató el empate para Chivas, Armando González no solo confirmó el liderato de su equipo: se metió en la historia del club.
La “Hormiga” alcanzó la marca de Javier Hernández al anotar en cinco partidos consecutivos, una racha que “Chicharito” firmó en el Bicentenario 2010, torneo en el que terminó como campeón goleo. No es un dato menor: es una línea directa con uno de los referentes ofensivos más importantes del Guadalajara en el siglo XXI y, además, el ídolo del propio González.
Pero su noche no terminó ahí. Con esos dos goles, llegó a 24 en la temporada, igualando el registro de Jaime “Pajarito” García en 1980-1981, una cifra que durante décadas se mantuvo como referencia de consistencia goleadora en el club. González la alcanzó en un contexto distinto, pero con el mismo peso histórico.
Además, el delantero de 22 años llegó a 12 tantos en el Clausura 2026, suficientes para adueñarse de la cima de la tabla de goleo sobre los 11 de Joao Pedro, del San Luis.
Más que una racha o un partido destacado, lo de González empieza a tomar forma de temporada consagratoria. Porque no solo produce goles: los produce con regularidad, en escenarios exigentes y con impacto directo en los resultados. A su edad, ya no es solo una promesa. Es, cada vez más, una realidad que empuja para meterse de lleno en la conversación rumbo al Mundial de 2026.
Lo malo: Toluca deja ir la oportunidad de romper su propia marca
Toluca visitó a Querétaro, el tercer peor equipo del campeonato, con la posibilidad de imponer la mejor racha invicta de su exitosa historia en torneos cortos, en los que ha conseguido ocho de sus 12 títulos de Liga MX.
Un triunfo habría permitido superar la marca de 12 partidos sin perder que establecieron en el Clausura 2009. Ante los Gallos, Toluca llegaba con cuatro victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, frente a un Querétaro que apenas había anotado un gol en sus cuatro partidos previos (dos de ellos sin marcar) y que, además, era la peor ofensiva del torneo, con solo nueve dianas en 13 encuentros.
La principal señal de alerta en esta derrota no fue solo dejar escapar el récord, sino la rotación que implementó Antonio Mohamed de cara al duelo ante LA Galaxy en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Mauricio Isaís ocupó el lugar de Jesús Gallardo, Jorge Díaz Price el de Alexis Vega y Diego Barbosa entró por Santiago Simón. La segunda unidad no logró competir ante un equipo en bajo momento. Futbolistas que, cuando inicie la Liguilla, deberán asumir protagonismo mientras los seleccionados nacionales se concentran rumbo al Mundial 2026.
Lo Feo: Tigres alarga su mal momento
La derrota de los Tigres de 1-0 ante el Tijuana desnudó el mal momento del equipo de Monterrey. El cuadro llegaba al duelo con todo a favor: 19 triunfos en 32 partidos en contra de los Xolos y con tres goles en promedio en sus últimos tres enfrentamientos.
Además, el Tijuana no había ganado en casa en el torneo: cinco empates y una derrota. Sin embargo, en contra del equipo fronterizo volvió a sufrir de lo que ha aquejado en el campeonato: mucho volumen ofensivo, pero poca eficiencia frente al arco.
En casa de los Xolos, realizaron seis disparos a puerta, pero no anotaron uno solo. Fue el cuarto partido que el equipo, con una de las nóminas más altas del campeonato, se fue sin anotar.
En el torneo lleva 18 goles, la sexta cifra más baja, en 45 tiros a la portería. De sus dos centro delanteros: Andre-Pierre Gignac y Rodrigo Aguirre, solo el francés ha marcado (una vez), otro dato que ayuda a comprender el mal momento del conjunto dirigido por Guido Pizarro.