Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 15: Chivas quiebra dos récords
A dos jornadas de terminar la fase regular del Clausura 2026, las Chivas consiguieron un par de marcas históricas, Mazatlán FC cerró su historia como local en la Liga MX con una eliminación en la Liguilla y el América vs Toluca dejó la nota fea de la Fecha 15 con una pelea en el terreno de juego.
Sports Illustrated México te trae Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Lo Bueno: Chivas alcanza un pico histórico en el momento justo
La goleada de las Chivas por 5-0 al Puebla significó para el Guadalajara firmar dos marcas históricas en la institución: llegó a 11 victorias por primera vez en un torneo corto y también por primera vez acumuló a 12 partidos sin derrota en el Estadio Akron.
Todo, con dos jornadas restantes en la fase regular que podrían hacer más grande el récord. Por si fuera poco, se afianzó en el liderato de la clasificación con 34 puntos, una cifra que cuando la ha alcanzado: Verano 1997, Invierno 1998, Clausura 2004 y Clausura 2023, logró llegar a la final
Además, el rendimiento ofensivo acompaña. Con 33 goles en el torneo, el equipo está a uno de igualar su mejor marca en torneos cortos (34), alcanzada en el Apertura 2004 y el Invierno 1998.
El Guadalajara no solo se confirmó como el mejor equipo del Clausura 2026, tiene un paso que quedará en la historia del club.
Lo Malo: Mazatlán FC, eliminado en su último partido en casa
Los Cañoneros bajaron el telón de su historia en el Estadio El Encanto (inaugurado en 2020, en plena pandemia y marcado por la mudanza que dejó a Morelia sin Primera División) con un empate 1-1 ante el Querétaro que selló su eliminación.
En 101 partidos como local, Mazatlán no disputó una sola Liguilla y firmó un pobre registro de 34 victorias, 33 empates y 34 derrotas. Su casa nunca se convirtió en una fortaleza, en cambio se comportó como un equipo incapaz de construir identidad competitiva.
El torneo se echó a perder antes de empezar. Robert Dante Siboldi decidió salir antes de encarar el Clausura 2026 con un plantel debilitado y sin refuerzos, y el relevo con Christian Ramírez desde la Sub-23 fue un fracaso: tres derrotas en las primeras jornadas.
El último intento fue volver a lo conocido: Sergio Bueno, famoso técnico bombero de la lIga MX, regresó sin cambiar la inercia. Mazatlán es penúltimo y cierra peleando por no ser el peor del torneo, posición que ocupa Santos Laguna.
Lo Feo: Pelea en el Azteca que lo mancha todo
La victoria del América por 2-1 al Toluca, más que romper una racha de seis partidos sin ganar de las Águilas y volverlas a meterlas a la pelea por los puestos de Liguilla, el partido quedó marcado por el caso que provocó la expulsión de Helinho al 90+7.
La tarjeta roja generó una de las postales más lamentables de lo que va del Clausura. El cierre del partido se convirtió en un desorden: empujones, golpes y manchó el partido de futbol.
Primero fue un conato en las bancas, con Antonio Mohamed como protagonista: reclamos, gestos obscenos y provocaciones hacia el cuerpo técnico de André Jardine que encendieron los ánimos. Después, la patada sin balón de Helinho sobre Alan Cervantes y su posterior expulsión terminaron por detonar el caso.
La gresa se extendió más allá del silbatazo. Jugadores, suplentes y cuerpos técnicos trasladaron el conflicto a la zona de bancas y, más tarde, al túnel rumbo a vestidores. Ahí, entre empujones y reclamos, incluso intervino seguridad para evitar que la situación escalara. La figura de la abanderada Karen Janett Díaz también quedó en el centro del conflicto tras intentar contener a los futbolistas en el campo, en medio de críticas de Mohamed.
Y como si no fuera suficiente, el episodio cruzó una línea aún más delicada: Helinho fue blanco de insultos racistas de aficionados, mientras respondía a provocaciones detrás del cristal del túnel. Ese momento terminó por ser la nota de la noche. El 2-1 con doblete de Brian Rodríguez, que devolvía algo de aire tras la eliminación ante Nashville en la Concachampions, quedó reducido a un pie de página.