Lo Bueno, lo Malo y lo Feo y lo Feo Jornada 11: Pumas le planta cara al líder
La Jornada 11 llegó a su fin y las tendencias se empiezan a marca en la parte final de la fase regular del Clausura 2026, al que le restan solo seis jornadas.
Por un lado, los Pumas se confirmaron como uno de los candidatos al título al venir de atrás para empatar 2-2 con el líder Cruz Azul, mientras que el bicampeón Toluca, en su primer partido sin Marcel Ruiz, sufrió para igualar 1-1 con un Atlas que viene a la baja e Ignacio Ambriz concluyó su segunda desastrosa etapa con el León.
Sports Illustrated México te trae lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la undécima jornada del Clausura 2026
Lo Bueno: Pumas le planta cara al líder Cruz Azul
Los Pumas dieron una muestra de que son aspirantes al título, luego de empatar como locales 2-2 con el Cruz Azul, en un partido en el que iban 0-2 al medio tiempo. Lo hicieron con un jugador menos, tras la expulsión de Nathan Silva al minuto 68.
Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez adelantaron a la Máquina en el primer tiempo, sin embargo en la segunda parte, Juninho marcó un penalti al 61 y, después de la roja a Silva, un contragolpe iniciado con un despeje del portero Keylor Navas, el mejor futbolista de los de la UNAM, provocó un autogol del central Willer Ditta para el 2-2.
Lo que siguió fueron tres atajadas clave de Navas, que impulsaron a unos Pumas, sin una nómina de figuras y con un juego poco espectacular, afianzarse en el quinto lugar de la tabla.
Al mando de Efraín Juárez, el cuadro universitario ha regresado a sus orígenes, ser un equipo de lucha y batalla, que volvió a romper una tendencia: quebró una racha del Cruz Azul de siete victorias en fila, un golpe de autoridad que lo confirma como un animador de cara al cierre de torneo.
Lo Malo: El bicampeón, sin Marcel, sufre ante un inofensivo Atlas
El Toluca resintió lo que es jugar sin uno de sus capitanes y mejor mediocampista, Marcel Ruiz, quien el miércoles pasado sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha y se perderá lo que resta del certamen y el Mundial.
Ruiz era un baluarte ofensivo y defensivo del club: es el segundo jugador de su equipo con más 1vs1 defensivos exitosos con 14, el segundo que más balones recupera en área rival (6), el cuarto que más tiros a gol acumula (14) y el máximo asistidor (2).
Su aporte en el medio campo da equilibrio y potencia la ofensiva, algo que le faltó al equipo ante un Atlas que terminó el tiempo regular con un empate sin goles, pero en el agregado, Jesús Angulo le dio la ventaja al Toluca y cuando necesitaban cerrar el partido, un tiro de larga distancia de Víctor Ríos sentenció 1-1 el encuentro.
El empate mantiene invicto y en el segundo lugar al Toluca, pero es una llamada de atención de que Víctor Arteaga debe mejorar para estar a la altura de ser un sustituto de Ruiz.
Lo Feo: “Nacho” Ambriz concluye una caótica segunda etapa con el León
Cuando Ignacio “Nacho” Ambriz asumió el banquillo del León, en la duodécima jornada del semestre pasado, lanzó una advertencia: las segundas partes pueden ser “muy buenas o muy malas”, en su caso la segunda afirmación se cumplió.
En su primer capítulo, le dio el título al León, luego de dominar la fase regular con una inusual cantidad de 40 puntos, pero sobre todo un estilo de juego agradable, basado en la posesión de balón y los pases cortos, que le hicieron ponerse como un candidato firme a ser el entrenador de la selección mexicana.
Sin embargo en la segunda, apenas ganó tres veces en 14 partidos, por dos empates y nueve derrotas. A pesar de que la directiva le reforzó al equipo con ocho elementos, entre ellos Díber Cambindo, campeón de goleo del Clausura 2024.
Ambriz decidió renunciar tras la goleada por 0-3 ante el Tijuana, que dejó a los “Panzas Verdes como el cuarto peor cuadro del campeonato. Las razones: “Nacho” cree que le hace mejor al equipo lejos de él.
La carrera de Ambriz ha ido a la baja desde que dejó al Toluca en octubre de 2023 y lo clasificó a una final, luego tomó al Santos en febrero de 2024, pero tuvo números similares a los que ahora en León. Pasó de ser favorito para ser el seleccionador del Tri a fracasar rotundamente en su últimos proyectos.