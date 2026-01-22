Los 19 debuts de Javier Aguirre y la difícil consolidación en la Selección Mexicana
Javier Aguirre arrancó su tercer proceso con la selección mexicana en julio de 2024 y desde su primer partido ha debutado a 19 elementos, 14 de los cuales fueron en la gira sudamericana de enero pasado, que por no ser fecha FIFA fue asumida con una nómina solo de jugadores de la Liga MX.
Esto obligó al “Vasco” a recurrir a elementos sin experiencia en el equipo mayor, pero la mayoría no regresó a una convocatoria. Solo fueron utilizados para completar al cuadro que venció al Inter de Porto Alegre en Brasil y perdió contra el River Plate en Argentina.
Algo similar sucederá para los partidos de esta semana, ante Panamá y Bolivia, en el que de los 27 elementos, 26 son del torneo local y uno, Obed Vargas, es de la MLS.
Para estos encuentros, se podrían unir a la lista de debutantes Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, de las Chivas; Everardo López, del Toluca y elemento de la sub-20 mundialista del año pasado; Iker Fímbres, del Monterrey, y Kevin Castañeda, del Tijuana.
Los primerizos en el tercer proceso de Aguirre
El “Vasco” tuvo en su tercer proceso como primeros jugadores en debutar a Germán Berterame, un argentino naturalizado mexicano figura del Monterrey, en el duelo amistoso de octubre de 2024 ante Estados Unidos, en la victoria por 2-0 en Guadalajara, en fecha FIFA.
Berterame, a diferencia de la gran parte del tour por Sudamérica, se ha afianzado en las convocatorias de Aguirre y no se ha perdido una desde septiembre. En total acumula seis partidos, un gol y es uno de los tres delanteros principales del proyecto, junto a Raúl Jiménez y el lesionado Santiago Giménez.
Luego llegó Alexis Gutiérrez, para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras, en el que fue titular; después de ese encuentro, en noviembre de 2024, solo fue requerido para este octubre, en la lista para los encuentros de Colombia y Ecuador, y no había sido llamado por Aguirre hasta enero, por la baja de Gilberto Mora.
La experiencia por Sudamérica subió la cuota
Desde el comienzo de su proceso, Aguirre pidió probar a sus elementos en contextos de presión y hostiles, como los estadios de Sudamérica y no Estados Unidos. Luego de varios meses de negociación, se encontró que al no ser fecha FIFA, las selecciones no estaban interesadas en enfrentarse a México, por lo que se apostó por enfrentar a clubes.
Para cumplir con los compromisos ante Inter y River, tuvieron que hacer una convocatoria solo de Liga MX, como ahora, y ahí se disparó la cantidad de primerizos.
Catorce de los 19 fueron en esa experiencia por el sur de América: Gilberto Mora, Santiago Muñoz, José Castillo, Jorge Ruvalcaba, Jeremy Márquez, Elías Montiel, Eduardo Águila, Raymundo Fulgencio y Ramón Juárez lo hicieron en el primer duelo, ante el Inter el 16 de enero de 2025, y Pedro Pedraza, Rivaldo Lozano, Luis Gustavo Sánchez, Roberto Meraz y Andrés Sánchez, en el segundo, River, el día 21.
De este pelotón, solo Mora, quien se convirtió ese día con 16 años y 94 días en el jugador más joven en vestir la playera tricolor, convenció al “Vasco” de que es un elemento del conjunto absoluto.
Entre los demás, Ruvalcaba y Juárez han jugado un partido más, aunque Ramón está considerado para los encuentros contra Panamá y Bolivia.
El panorama cambia con los que se enfundaron por primera vez en las fechas FIFA posteriores, Mateo Chávez, que debutó en Copa Oro del año pasado, y Armando González, en noviembre, ambos han sido requeridos para siguientes llamados; solo el central Juan José Purata no fue tomado en cuenta luego de su primer encuentro en septiembre.
“Me viene bien para el futuro. Se cumplió el objetivo de la gira. Hay tres o cuatro jugadores que realmente merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones”, señaló Aguirre, tras los cotejos en Sudamérica.
El panorama de cara a Panamá y Bolivia
Si algo ha caracterizado a Aguirre en este tercer proceso es que ha rotado a los futbolistas en sus convocatorias, en busca de los mejores jugadores, incluso ahora, a 140 días para que México inaugure el Mundial 2026 en el Estadio Azteca ante Sudáfrica.
Eso abre posibilidades a que elementos considerados para estos partidos de enero, se cuelen en la lista final.
Los puestos “asegurados” serían en la portería, la central y lateral izquierda, además de la contención; sin embargo, los extremos, por lesiones de figuras clave como Alexis Vega o falta de estabilidad en su equipo como Hirving “Chucky” Lozano, está abierto.
La lateral derecha tampoco tiene dueño, está en disputa con el lesionado Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez, aunque Richard Ledezma, de Chivas, se puede meter a la conversación también, gracias a su buen presente.
En la delantera, también hay cupos abiertos, Giménez está lesionado y Bertareme saldrá pronto al Inter Miami de la MLS, una competición considerada de nivel inferior a la Liga MX.
Ahí, Armando González podría aprovechar estos encuentros para ganarse un lugar.
También, Aguirre busca jugadores suplentes que le añadan fondo de armario. El mismo “Vasco” ha afirmado solo unos 10 jugadores tendrían su lugar seguro para 2026, por lo que la lucha para la Copa del Mundo sigue abierta.
Debuts en la tercera etapa de Javier Aguirre al frente del Tri
- Germán Bertarame (16/10/24)
- Alexis Gutiérrez (19/11/2024)
- Gilberto Mora (16/01/25)
- Santiago Muñoz (16/01/25)
- José Castillo (16/01/25)
- Jorge Ruvalcaba (16/01/25)
- Jeremy Márquez (16/01/25)
- Elías Montiel (16/01/25)
- Eduardo Águila (16/01/25)
- Raymundo Fulgencio (16/01/25)
- Ramón Juárez (16/01/25)
- Pedro Pedraza (21/01/25)
- Rivaldo Lozano (21/01/25)
- Luis Gustavo Sánchez (21/01/25)
- Roberto Meraz (21/01/25)
- Andrés Sánchez (21/01/25)
- Mateo Chávez (06/06/25)
- Juan José Purata (10/09/25)
- Armando González (19/11/25)