Los 8 autogoles del mundial 2026 a las puertas de un récord histórico
Apenas vamos a la mitad de la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 y un récord establecido ocho años atrás está cerca de romperse, debido a que estamos dentro de una de las ediciones en las que más goles se han marcado para el promedio de juegos que ya se han disputado.
En Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya van más de 100 goles registrados, con dos hat tricks incluidos, pero el máximo anotador a la fecha no es Jonathan David o Lionel Messi, sino que son los autogoles los que lideran la tabla con 8 al momento.
La marca por ahora pertenece a Rusia 2018, en donde se concedieron 12 autogoles, por lo que esta edición del 2026 se encuentra a tan solo cuatro de poder empatarla.
Curiosamente, los goles en propia puerta del mundial de hace ocho años se dieron todos en la fase de grupos, siendo el último anotado durante el encuentro entre México y Suecia por parte de Edson Álvarez; en instancias eliminatorias no cayó más un tanto en propia.
Dicha marca se asimila a lo que sucede en la Copa del Mundo 2026, en donde las primeras jornadas estaban inundadas de anotaciones en propia puerta, por lo que bastará esperar para saber si en esta ocasión los números igual irán bajando conforme la próxima etapa se acerque, o si el ritmo continuará para la fase final del torneo.
Eso sí, a pesar de que apenas vayan dos jornadas disputadas en la actual justa mundialista, Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya es el segundo torneo mundial con más autogoles anotados, rebasando a otras ediciones como Francia 98 y Brasil 2014, en donde se registraron 6 y 5 autogoles respectivamente.
LOS AUTOGOLES DE LA COPA DEL MUNDO 2026
El primer autogol del actual certamen cayó en el partido inaugural de la selección de los Estados Unidos en contra de Paraguay, cuando Damián Bobadilla empujó el balón a su propia red; curiosamente, en el segundo juego de las barras y las estrellas, los locales serían nuevamente favorecidos por un autogol, en esta ocasión por parte de Cameron Burgess de Australia.
Miro Muheim anotó en contra de Suiza, Mohamed Hany lo hizo para Egipto, Mohamen Hanai de Qatar concedió también en contra, al igual que Aymen Hussein de Irak y Yazan Al-Arab de Jordania, y el más reciente fue el de Hassan Al-Tambakti de Arabia Saudita, sumando así los ocho tantos en contra que han puesto a la Copa del Mundo 2026 cerca del récord de los 12 tantos de Rusia 2018.