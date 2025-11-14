Los boletos al Mundial empiezan a tener dueño
El Mundial ya toma forma. Las eliminatorias todavía duelen, emocionan y sorprenden, pero mientras muchas selecciones pelean por un lugar, hay otras que ya respiran con tranquilidad. La Copa del Mundo empieza a dibujar su mapa con nombres históricos, potencias obligadas, campeones vigentes y revelaciones silenciosas que entran al torneo sin hacer ruido pero con ambición real. La fiesta más grande del futbol ya tiene invitados confirmados y cada uno llega con una historia distinta bajo el brazo.
Hasta el momento, 29 equipos ya tienen su clasificación asegurada, incluye a los anfitriones que ya están automáticamente dentro: Canadá, México y Estados Unidos. Entre las selecciones asiáticas destacan Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán, mientras que África aporta nueve representantes: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Sudamérica estará representada por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, mientras que Nueva Zelanda asegura el cupo de Oceanía. Europa, por su parte, ya cuenta con Inglaterra y Francia, aunque quedan varias plazas pendientes por definirse en el continente.
Además, Bolivia y Nueva Caledonia han logrado avanzar al torneo clasificatorio intercontinental, donde se disputarán los últimos cupos que completarán el histórico formato de 48 equipos.
El reparto de plazas refleja la diversidad global del fútbol: Asia tendrá 8 cupos directos y 1 al repechaje, África 9 directos y 1 al repechaje, Concacaf 6 directos y 2 al repechaje, Sudamérica 6 directos y 1 al repechaje, Oceanía 1 directo y 1 al repechaje, Europa contará con 16 cupos directos.
Con estas selecciones ya confirmadas y otras pendientes por definir, el Mundial 2026 se perfila como un torneo vibrante, lleno de talento y emociones, que reunirá al planeta fútbol en Norteamérica para un espectáculo sin precedentes.
Selecciones clasificadas al Mundial
Anfitriones
● México
● Estados Unidos
● Canadá
AFC (Asia)
● Japón
● Irán
● Uzbekistán
● Corea del Sur
● Jordania
● Australia
● Catar
● Arabia Saudita
CAF (África)
● Marruecos
● Túnez
● Egipto
● Argelia
● Ghana
● Cabo Verde
● Sudáfrica
● Costa de Marfil
● Senegal
UEFA (Europa)
● Inglaterra
● Francia
CONMEBOL (Sudamérica)
● Argentina
● Brasil
● Ecuador
● Uruguay
● Paraguay
● Colombia
OFC (Oceanía)
● Nueva Zelanda
Cada una de estas selecciones carga con un peso distinto. Algunas clasifican por obligación, otras por convicción y unas más por sorpresa. Todas, sin embargo, comparten algo: desde este momento, ya viven el Mundial. La cuenta regresiva no espera, las nóminas empiezan a tomar forma, los técnicos afilan sistemas y las potencias miden territorios.
Con esta lista, el torneo deja de ser una idea lejana. Empieza a respirarse. Empieza a sentirse. Empieza a oler a Mundial. Y si estos son los primeros invitados, lo que falta por llegar promete incendiar el planeta futbol.