Los cinco errores que condenaron a México ante Estados Unidos

Rafael Márquez perdió el invicto en el tercer partido de su proceso y lo hizo ante el rival más odiado. Después de los empates por 1-1 con Colombia y Perú, México cayó 3-0 frente a Estados Unidos en Arizona, aunque el partido había empezado de otra manera.

Durante los primeros 28 minutos, el Tri tuvo la pelota, jugó en campo rival y encontró una oportunidad para ponerse adelante. Llegó al descanso con el 61 por ciento de posesión, pero ninguno de sus cuatro remates fueron a puerta. Terminó el partido con un solo tiro entre los tres postes.

La falta de definición pesó, pero las acciones que decidieron el marcador ocurrieron cerca de su propia área: dos malas intervenciones de Rangel y una pérdida de balón de Campillo acabaron en gol. También, una expulsión dejó a México con 10 jugadores cuando buscaban, reaccionar.

Giménez no aprovechó la primera ocasión

Al minuto 3, Roberto Alvarado encontró a Santiago Giménez con un pase al centro del área. El delantero recibió con ventaja y la portería de frente. Sin embargo, se enredó con la pelota al acomodarse y no alcanzó a rematar una jugada que habría puesto a México arriba antes de los cinco minutos.

El Tri competía y todavía no había recibido gol. Giménez volvió a aparecer al 44, cuando remató de zurda desde muy cerca y mandó la pelota por un lado.

Salió al minuto 72 entre abucheos, mientras su sustituto, Armando González, entró entre aplausos. Lleva más de un año sin marcar con la selección y tuvo dos oportunidades para romper esa racha.

Rangel soltó el balón del 1-0

Estados Unidos abrió el marcador al minuto 28. Gio Reyna mandó un centro al área que Raúl Rangel no pudo controal y Julian Hall aprovechó para empujar la pelota suelta y marcar el 1-0.

El gol llegó cuando México mantenía un partido parejo y había generado la ocasión más clara del arranque. A partir de ahí tuvo que perseguir el empate, conservó la posesión el resto del primer tiempo, pero no la convirtió en un remate a puerta antes del descanso.

Rangel entregó el segundo gol

México seguía a un gol de empatar cuando, al minuto 62, el “Tala” intentó salir con un pase fuera de su área. Cavan Sullivan interceptó la pelota y marcó el 2-0, en una salida que el Tri podía resolver sin apuros.

El portero terminó abucheado por una grada mayoritariamente mexicana. Su primera falla cortó el buen inicio del Tri, la segunda abrió una distancia que el equipo de Márquez ya no pudo recortar.

Chávez se hizo expulsar en plena búsqueda de la remontada

Mateo Chávez entró por Jesús Gallardo para tomar la lateral izquierda al comenzar el segundo tiempo. Al minuto 67, cinco después del gol de Sullivan, perdió la calma en un altercado con Sebastian Berhalter y vio la tarjeta roja.

México necesitaba arriesgar para volver al partido y se quedó con un jugador menos. La expulsión le quitó opciones de ataque y lo obligó a cubrir más espacios en el tramo final.

También frenó el impulso del propio Chávez. Venía de una buena actuación ante Perú y este clásico era otra oportunidad para competirle el puesto a Gallardo, pero su noche finalizó antes de que pudiera ayudar al Tri a buscar el descuento.

Campillo falló en la salida y Tillman marcó el 3-0

Al minuto 84, Diego Campillo calculó mal un pase que recibió cuando México intentaba salir desde atrás. No logró controlarlo ni despejarlo y en cambio Malik Tillman se adelantó, se quedó con la pelota y definió ante Rangel el 3-0 final.

El tercer gol cerró una noche en la que Estados Unidos aprovechó cada concesión cerca del área mexicana.

Mientras que para Campillo, uno de los futbolistas que buscan ganarse un lugar en el nuevo ciclo, esa pérdida terminó por definir su primer clásico con la selección.