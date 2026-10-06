Los errores del Tala Rangel reabren debate en la portería de México

Raúl Rangel salió de su área para participar en la jugada y terminó viendo cómo Cavan Sullivan interceptaba su pase y marcaba el 2-0 para Estados Unidos. Era su segundo error de la noche en en el primer Clásico de la Concacaf de la era de Rafael Márquez como seleccionador de México.

Antes no había podido controlar un centro de Gio Reyna y Julian Hall aprovechó el rebote para abrir el marcador. El 3-0 llegó después de una pérdida de Diego Campillo. Tres errores que condenaron al Tri en su primera gran prueba después del Mundial 2026.

La portería no estaba entre las dudas del arranque del ciclo de Márquez. Tras el retiro de Guillermo Ochoa, que fue a cuatro mundiales y jugó como titular en tres, el entrenador optó por renovar la posición con arqueros menores de 30 años.

Llamó a Rangel, de 26 años y titular en la pasada Copa del Mundo, y a dos de 23: Óscar García, la sensación del León, y Álex Padilla, nacido en España y suplente en el Athletic de Bilbao.

Con Rangel con un Mundial decente y dos elementos con tiempo para crecer y disputarle el puesto rumbo a 2030, parecía que la portería no genería debate en los siguientes cuatro años, pero la goleada ante Estados Unidos cambió todo.

Márquez fue severo al analizar la derrota, aunque no señaló al “Tala” por nombre como uno de los culpables.

"Han sido errores muy groseros que, bueno, al final les regalas casi estos tres goles al equipo rival", dijo sobre las jugadas que definieron el partido amistoso, el tercero duelo y primera derrota en la era para Rafa, quien en sus primeros dos duelos empató 1-1 con Colombia y Perú.

¿Qué respalda a Rangel?

Javier Aguirre, el seleccionador que antecedió a Márquez, eligió al arquero de Chivas para los cinco partidos de México en la Copa del Mundo. Rangel terminó cuatro de ellos sin recibir gol y sumó ocho atajadas.

En el Apertura 2026, FotMob le registra 30 paradas y cuatro porterías en cero en nueve partidos. Glendale fue una mala noche frente a varios meses de actuaciones que explican su lugar en el Tri.

Parte de ese crédito lo construyó con los pies, una cualidad que valora el futbol moderno y que en el caso del sistema de juego de Márquez, suma para empezar las jugadas ofensivas desde la meta. Las fichas oficiales de la FIFA muestran que en el Mundial completó 120 de 155 pases , el 77.4 por ciento, incluidos 41 que superaron al menos una línea rival.

Esa capacidad le permite participar en la salida de México. Ante Estados Unidos, un pase mal entregado mostró lo que puede costar esa apuesta cuando el rival presiona.

Antes de enfrentar a Perú, Márquez había fijado adelantado que no hay titulares todavía: "Nadie está asegurado". Cuando le preguntaron entonces por la continuidad de Rangel tras la Copa del Mundo, dijo que esperaba "poder también ver a los dos chicos", en referencia a García y Padilla.

El primero ya debutó en el empate ante Perú. El segundo todavía espera minutos en esta gira, pero reportes apunta que cerrará como titular la fecha FIFA hoy ante Chile.

¿Quiénes pueden disputarle el puesto?

Luis Ángel Malagón también puede volver a la pelea. Fue elegido mejor portero de la Nations League y de la Copa Oro 2025, dos títulos que ganó México.

Una rotura del tendón de Aquiles lo dejó fuera del Mundial cuando competía por el puesto. El 1 de octubre reapareció como titular con el primer equipo del América en un amistoso ante el Cruz Azul: hizo cuatro atajadas, incluida una a un disparo de Agustín Palavecino y mantuvo su portería en cero en el empate sin anotaciones. Ahora necesita recuperar la titularidad en la Liga MX para volver a disputar el arco del Tri.

Óscar García ha jugado nueve partidos del Apertura con León, con 28 atajadas y tres porterías en cero, mientras que Álex Padilla suma 11 partidos con el primer equipo del Athletic Club de LaLiga, aunque ninguno esta temporada.

Carlos Acevedo, fuera de esta convocatoria y el tercer guardameta en el Mundial, se mantiene como el titular del Santos Laguna. Ha jugado los 10 partidos del torneo, en los que ha permitido 15 goles y hecho 46 atajadas, una cifra que también refleja cuánto trabajo recibe en su club, la sexta peor defensa del campeonato.

Tras la goleada, Márquez habló de ayudar al grupo a recuperarse: "Toca ser de psicólogo y levantarlos". Fue una respuesta sobre sus jugadores en conjunto, no una decisión sobre el próximo titular.

Hoy, antes del partido contra Chile en Los Ángeles, México homenajeará a Ochoa. Después, el técnico tendrá que resolver si le da al portero que salió de su área en Glendale la ocasión de responder en la cancha o si cumple su intención de ver a Padilla.