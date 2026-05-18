Los jugadores de Liga MX que aparecen en prelistas rumbo al Mundial 2026
La Liga MX tiene presencia en prácticamente todos los continentes durante el Mundial 2026. No solamente por México como anfitrión. A menos de un mes de que las selecciones entreguen sus listas definitivas, más de 40 futbolistas del torneo mexicano ya aparecen dentro de prelistas, convocatorias preliminares o procesos mundialistas de selecciones clasificadas.
El dato también confirma algo que el futbol mexicano todavía conserva pese a perder peso exportador hacia Europa: la Liga MX se mantiene como una de las ligas fuera del continente europeo con más jugadores repartidos entre selecciones mundialistas.
Ningún club refleja más eso que el América. El conjunto azulcrema aparece distribuido entre cuatro selecciones distintas rumbo a la Copa del Mundo. Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante forman parte de la prelista de 55 futbolistas de Javier Aguirre con México.
Cristian Borja aparece en Colombia, mientras Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez están en el núcleo de Uruguay. Alejandro Zendejas sigue todavía dentro del universo de opciones de Estados Unidos.
Israel Reyes probablemente representa uno de los casos más importantes del ciclo mundialista mexicano. Aguirre terminó encontrando en él un futbolista capaz de jugar como lateral, central o mediocampista defensivo, algo que le dio equilibrio al Tri en el último año.
El Toluca también tiene un plantel con internacionales. Alexis Vega llega como uno de los atacantes mexicanos de mejor momento rumbo al Mundial tras firmar probablemente el torneo más consistente de su carrera. Marcel Ruiz se consolidó como uno de los mediocampistas mexicanos más regulares del Clausura 2026 y Jesús Gallardo mantiene su peso como el lateral izquierdo titular de la selección nacional y Everardo López como una posible alternativa en la central izquierda.
El Guadalajara mantiene la base más importantes del Tri. Raúl Rangel, Bryan González, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González aparecen en la lista preliminar de Aguirre, mientras Richard Ledezma también fue considerado.
Rangel llega después de uno de los mejores torneos de su carrera. El arquero rojiblanco terminó el Clausura como uno de los líderes en atajadas y porterías en cero, algo que terminó por consolidarlo dentro del grupo de confianza rumbo al Mundial.
Cruz Azul también tendrá presencia internacional importante. Carlos Rodríguez y Erik Lira forman parte de México, mientras Kevin Mier y Willer Ditta aparecen en Colombia.
El crecimiento de Mier probablemente sea uno de los más grandes entre los futbolistas de Liga MX rumbo al Mundial. Pasó de ser una apuesta de Cruz Azul a competir directamente por la titularidad colombiana después de un torneo donde volvió a aparecer entre los mejores porteros del campeonato.
Santos Laguna mantiene presencia pese a sus años irregulares. Carlos Acevedo aparece con México, mientras Félix Torres continúa como parte importante de la defensa de Ecuador.
En los ecuatorianos también figura Enner Valencia, pieza importante del Pachuca semifinalista en este Clausura 2026. Valencia disputaría su tercera Copa del Mundo y llegaría nuevamente como uno de los grandes referentes históricos de su selección.
Colombia, probablemente, sea la selección sudamericana más ligada actualmente a la Liga MX. Camilo Vargas, de Atlas, Kevin Mier y Willer Ditta de Cruz Azul, Cristian Borja del América y Álvaro Angulo de Pumas figuran dentro de la prelista de Néstor Lorenzo.
Uruguay mantiene su conexión histórica con el torneo mexicano gracias a Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, del América.
Estados Unidos también contempla a un futbolista activo de Liga MX. Alejandro Zendejas del América siguen dentro del radar mundialista de Mauricio Pochettino.
Por último, Paraguay mantiene a Robert Morales de Pumas dentro de su prelista.
Mientras selecciones como Francia, Brasil o Argentina construyen prácticamente toda su base desde Europa, Javier Aguirre volvió a “mexicanizar” gran parte del Tri rumbo al Mundial 2026. La prelista de 55 jugadores presentada el 12 de mayo está dominada por futbolistas de Liga MX, especialmente de América, Toluca, Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Tigres.
La Liga MX perdió exportación hacia las grandes ligas, pero rumbo al Mundial 2026 sigue funcionando como una de las plataformas más mundialistas fuera de Europa.
Jugadores de Liga MX que aparecen en prelistas o convocatorias rumbo al Mundial 2026:
México:
- Antonio Rodríguez — Tijuana
- Carlos Acevedo — Santos Laguna
- Carlos Moreno — Pachuca
- Raúl Rangel — Guadalajara
- Bryan González — Guadalajara
- Eduardo Águila — Atlético de San Luis
- Everardo López — Toluca
- Israel Reyes — América
- Jesús Angulo — Tigres
- Jesús Gallardo — Toluca
- Jesús Gómez — Tijuana
- Luis Rey — Puebla
- Ramón Juárez — América
- Richard Ledezma — Guadalajara
- Víctor Guzmán — Monterrey
- Alexei Domínguez — Pachuca
- Alexis Gutiérrez — América
- Brian Gutiérrez — Guadalajara
- Carlos Rodríguez — Cruz Azul
- Denzell García — FC Juárez
- Diego Lainez — Tigres
- Efraín Álvarez — Guadalajara
- Elías Montiel — Pachuca
- Erick Sánchez — América
- Erik Lira — Cruz Azul
- Gilberto Mora — Tijuana
- Isaías Violante — América
- Jeremy Márquez — Cruz Azul
- Jordan Carrillo — Pumas
- Kevin Castañeda — Tijuana
- Luis Romo — Guadalajara
- Marcel Ruiz — Toluca
- Jesús Angulo — Toluca
- Alexis Vega — Toluca
Armando González — Guadalajara
- Guillermo Martínez — Pumas
- Roberto Alvarado — Guadalajara
Colombia:
- Camilo Vargas — Atlas
- Kevin Mier — Cruz Azul
- Álvaro Angulo — Pumas
- Cristian Borja — América
- Willer Ditta — Cruz Azul
Ecuador:
- Enner Valencia — Pachuca
- Félix Torres — Santos Laguna
Uruguay:
- Sebastián Cáceres — América
- Brian Rodríguez — América
Estados Unidos:
- Alejandro Zendejas — América
Paraguay:
- Diego González — Atlas
- Robert Morales — Pumas
La lista todavía puede crecer. Varias selecciones clasificadas no hicieron pública la totalidad de sus 55 jugadores preliminares y todavía faltan cortes finales antes del 1 de junio.
América es hasta ahora el club de Liga MX con más futbolistas involucrados en procesos mundialistas rumbo a 2026, seguido por Guadalajara, Toluca y Cruz Azul.