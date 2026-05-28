Los niños que irán al Mundial 2026 gracias al futbol de barrio
Néstor Gerardo Luján empezó jugando futbol en las calles de la alcaldía Azcapotzalco. No en una academia o en una escuela de alto rendimiento, sino en su barrio. Ahí empezó su sueño.
Hoy tiene 15 años, juega de central y lateral, entrena cuatro veces por semana y hace unos días recibió una noticia que nunca había imaginado: Irá al Mundial 2026.
“No me esperaba para nada esto. Yo creí que íbamos a grabar una serie, unos tiros o algo así, y de repente sacan que ganamos mil boletos para ir al Mundial. Es increíble”, explicó a Sports Ilustrated México.
Todo ocurrió después de ganar el Torneo Comunitario Infantil Ollamaliztli, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, en el que Airbnb y Fundación Televisa anunciaron que los equipos ganadores recibirán parte de los mil boletos que serán repartidos para partidos del Mundial 2026 en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Más de 800 jóvenes de entre 9 y 15 años, además de entrenadores y tutores, vivirán la Copa del Mundo desde las tribunas. Para muchos será la primera vez en un estadio mundialista.
Néstor no habla del futbol como una meta, sino como su lugar seguro en el que más se divierte.
“Es diversión, es un momento para estar con tus compañeros. Es algo muy lindo el futbol”.
Le va a Cruz Azul, admira a Erik Lira y cree que México debe llegar al quinto partido porque “estamos de locales y nos toca”. Cuando piensa en el Mundial, imagina el uniforme con el que entrará al estadio.
“Yo creo que con la negra con dorado que sacaron en la Copa Oro”, dice entre risas.
En otro lado está Alessandro Joaquín, de 16 años, quien juega de mediocampista en HM Academy y también ganó un boleto. Su historia empezó igual que la de Néstor: con un equipo armado por su papá en una cancha de barrio.
Representó a Álvaro Obregón en el torneo comunitario, en un equipo conformado por jugadores que ya se conocían de otras canchas y fueron entendiéndose sobre la marcha, con pocos entrenamientos.
Así, conquistaron una competición que se desarrolló en eliminación directa desde el comienzo: cuartos, semifinal y la final para ser los campeones.
"Jamás pensé que iban a ser boletos para el Mundial. Ya nos habían llevado al México-Portugal y al México-Brasil de leyendas, entonces pensé que quizá iban a regalarnos balones o algo así. Ya me parecían suficientes premios, pero había una soprensa más. Me emocioné mucho porque nunca estuvo en mi cabeza. Los boletos están carísimos”
Mientras miles de aficionados mexicanos difícilmente podrán pagar una entrada para el Mundial, estos niños llegarán gracias al futbol comunitario. Los boletos para el partido inaugural entre México y Sudáfrica rondan cifras imposibles para gran parte del país y la reventa alcanzó precios millonarios.
En ese contexto, Ollamaliztli aparece como una forma de devolverle el Mundial a quienes normalmente quedarían lejos de él.
Entre los ganadores también aparece Julieta, una portera de 14 años que militan en equipos llamados Rodeo y Amazonas. Llegó al arco como lo hacen muchos porteros: porque nadie más quería jugar ahí.
“No tenían portera y siempre me ponían a mí. Es una posición en la que puedo ver mejor el partido y ayudar a mis compañeras a planear jugadas”, expresó.
También, jamás imaginó recibir boletos para un Mundial, ahora espera ver a México llegar hasta la final.
Néstor sueña con llegar lejos jugando de central, Alessandro quiere algún día vestir la camiseta del América y Julieta simplemente dice que el futbol ya ocupa un lugar en su corazón.
Pero antes de todo eso, los tres tendrán algo que muy pocos en México podrán vivir en 2026: vivir la Copa del Mundo desde la tribuna gracias al futbol de barrio.