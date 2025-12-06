Los nuevos rostros del Mundial 2026, el año en que las historias debutantes volvieron al futbol
La Copa del Mundo de la FIFA es, por definición, una colección de historias. Y la más pura de todas ellas es la del debut. Pisar el césped mundialista por primera vez es un sueño que alguna vez perteneció a todos los gigantes que hoy dominan el deporte. Sin embargo, en las últimas décadas, el club de los principiantes se había vuelto notablemente cerrado.
En los 92 años de historia del certámen, el Mundial de Catar 2022 fue la primera ocasión en la que ningún equipo se clasificó por primera vez; el único debutante del torneo fue el país organizador, Catar, cuya participación fue asegurada de manera automática. Este hecho dejó al descubierto la urgencia de devolverle al torneo el mítico aliento de David contra Goliat, esa chispa impredecible que puede hacer temblar a los gigantes.
En respuesta a este deseo de ser testigos de nuevas narrativas y nuevas historias, la FIFA amplió el formato a 48 equipos para el Mundial de Norteamérica 2026 y, hasta ahora el torneo ya tiene garantizados los estrenos históricos de cuatro selecciones —Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao— y aún podría sumar a otros debutantes potenciales como Macedonia del Norte, Kosovo, Albania, Nueva Caledonia o Surinam.
El panorama de los novatos
Uzbekistán se presenta como el debutante con el mayor potencial entre los equipos novatos. Su posición en el Ranking FIFA (50) lo sitúa por encima de sus compañeros debutantes; además, tiene la plantilla con el valor de mercado más alto, estimada en 74 millones de dólares aproximadamente.
El liderazgo en el banquillo también es un factor diferenciador crucial y la presencia de Fabio Cannavaro como entrenador es una señal inconfundible de la ambición de la Federación uzbeka; en el campo, su principal figura es Eldor Shomurodov, el máximo goleador en la eliminatoria con cinco tantos en 15 partidos.
La gran dicotomía de Uzbekistán es que, a pesar de sus recursos y el talento de su equipo, la inexperiencia mundialista será concluyente en juegos decisivos contra grandes selecciones como Portugal o Colombia, sus rivales en el Grupo K, junto con Congo, Jamaica o Nueva Caledonia como posibles candidatos a ocupar el cuarto puesto.
Jordania por otro lado llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su historia futbolística. Ocupa el puesto 66 en el Ranking FIFA después de alcanzar el subcampeonato en la Copa Asiática 2023.
Su clasificación al Mundial se concretó al finalizar en el segundo lugar de su zona en las eliminatorias asiáticas, solo por detrás de Corea del Sur. Los Nashama aseguraron una de las plazas directas a la Copa del Mundo el 5 de junio de 2025 tras vencer 3-0 a Omán con un hat trick de Alí Olwan.
El factor emocional es especialmente significativo para Jordania, una nación ubicada en una zona de alto conflicto geopolítico y en la que el futbol se ha convertido en un símbolo de orgullo y resiliencia.
Su presencia en el Grupo J —encabezado por Argentina y seguido por Argelia y Austria— anticipa un desafío monumental, pero incluso así, la sola clasificación ya representa una conquista histórica y profundamente especial para un pueblo que ha encontrado en esta selección un raro motivo de celebración colectiva.
La clasificación de Cabo Verde fue heroica. Los tiburones azules finalizaron en el primer lugar del grupo D de la Confederación Africana de Futbol por delante de Camerún, una de las potencias históricas del continente con ocho participaciones mundialistas.
Cabo Verde cerró la fase preliminar con un balance de siete victorias, dos empates y una sola derrota. Aunque sufrieron un 4-1 frente a Camerún como visitantes, lograron su revancha táctica al imponerse por 1-0 en casa, una victoria que selló su pase al Mundial 2026. Dailon Livramento fue su máximo goleador en la clasificación con cuatro goles.
Paradójicamente, el éxito rotundo de Cabo Verde en las eliminatorias le asignó una posición en el sorteo que, en retrospectiva, resultó desventajosa, pues los catapultó al Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita, considerado el reto más exigente de los cuatro debutantes.
Curazao, en la posición 82 del Ranking FIFA, se distingue por su modelo de selección, altamente dependiente de la diáspora. Toda de su plantilla juega en ligas extranjeras, muchos de ellos formados en el sistema futbolístico neerlandés. Bajo la dirección del experimentado seleccionador, el también neerlandés Dick Advocaat, el equipo clasificó por primera vez a la Copa del Mundo con una actuación memorable en el Grupo B —que compartieron con Jamaica, Santa Lucía, Bermuda y Trinidad y Tobago— después de terminaron invictos en el primer lugar y con 7 victorias.
Los curazoleños fueron seleccionados en el Grupo E, en el que también están Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.
El grupo presenta una dificultad extremadamente alta. Alemania (9) es la cabeza de serie, mientras que Ecuador (23) y Costa de Marfil (42) son dos de los equipos más fuertes de sus respectivos bombos y con experiencias mundialistas previas. No existe un rival accesible claro en este grupo. Intentar replicar su éxito goleador en las eliminatorias contra estos rivales es altamente improbable.
La misión para estas naciones será ardua. Históricamente, la mayoría de los debutantes no superan la fase de grupos, pero la esperanza siempre reside en los precedentes de aquellos que transformaron su destino.
Los mejores debuts
Cuantitativamente, Croacia protagonizó el debut más exitoso de la era moderna cuando alcanzaron el tercer lugar en el Mundial de Francia 1998, solo siete años después de su independencia Yugoslavia en 1991.
Ubicados en el Grupo H —junto con Argentina, Jamaica y Japón—, Croacia demostró una madurez táctica y un poder ofensivo que les permitió sumar siete puntos en la fase de grupos , con victorias sobre Japón y el también debutante Jamaica. Su éxito no se limitó a la primera ronda; lograron eliminar a la poderosa Alemania en cuartos de final y lograron el tercer lugar al vencer a Holanda 2-1.
El debut de Senegal en el Mundial de Corea-Japón 2002 es quizás el más dramático de la era moderna. Los Leones de la Teranga, con un bajo perfil —ocupaban el puesto 42 en el Ranking FIFA— , cayeron en el Grupo A junto a Francia —vigente campeón del mundo y de Europa—, Uruguay y Dinamarca.
Senegal logró un hito casi sin precedentes al derrotar a la vigente campeona, Francia, por 1-0 en el partido inaugural, un resultado que les garantizó la atención mediática mundial y los inspiró durante el resto del torneo. La selección africana continuó con empates contra Dinamarca y después de un dramático 3-3 ante Uruguay, clasificaron a octavos de final.
Senegal avanzó hasta los cuartos de final, donde fueron derrotados por Turquía por el marcador mínimo.
El éxito de Croacia y Senegal establece la hoja de ruta para Curazao, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde. La inexperiencia es el enemigo, pero el factor sorpresa, sumado a un plan de juego audaz, es la única arma que tiene el novato para reescribir la historia en la máxima cita del futbol mundial.