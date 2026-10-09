Los Pumas pierden 36.7 por ciento de su público mientras la Liga MX vive un auge en las tribunas

El 24 de mayo, más de 46,000 aficionados llenaron el Estadio Olímpico Universitario para ver a los Pumas disputar el título del Clausura 2026 contra el Cruz Azul.

Cuatro meses después, apenas 14,787 personas presenciaron la derrota ante el San Luis. Entre ambos partidos, el equipo perdió al entrenador que lo llevó a la final y cayó del primero al duodécimo puesto de la clasificación.

Los Pumas promedian 14,524 espectadores en sus primeras cinco presentaciones como locales del Apertura 2026, frente a los 22,937 que registraron en las primeras cinco del Clausura. La asistencia cayó 36.7 por ciento.

Ninguno de esos cinco partidos superó los 18,000 asistentes. Frente al promedio completo del Clausura, de 27,166 personas en nueve encuentros de fase regular, la caída alcanza 46.5 por ciento. Respecto al Apertura 2025, cuando registraron 23,182 espectadores por partido, el descenso es de 37.4 por ciento.

La Liga MX va en sentido contrario: reportó 1,920,373 aficionados en las primeras ocho jornadas, el segundo mejor arranque de su historia, solo detrás del Clausura 2016. Su promedio de 26,672 personas por encuentro creció 25.5 por ciento respecto al Apertura 2025.

La caída en CU llega después del mejor torneo de los Pumas en años. Con Efraín Juárez en el banquillo, terminaron líderes del Clausura con 36 puntos, un récord para ellos en un campeonato de 17 jornadas. Ganaron 10 partidos, empataron seis y perdieron uno, antes de alcanzar su primera final desde 2020.

Tras el empate sin goles en el partido de ida, el Cruz Azul les arrebató el campeonato al imponerse 2-1 en CU. El 8 de junio, dos semanas después, Juárez dejó la dirección técnica. El club anunció su salida sin explicar las razones y el 21 de junio nombró a Esteban Solari como sustituto.

Después de 10 jornadas del Apertura, los Pumas ocupan el duodécimo lugar con 12 puntos. En casa suman una victoria, dos empates y dos derrotas. El único triunfo en CU, un 3-1 ante el León, lo presenciaron apenas 12,067 personas.

“Seguramente el primer responsable soy yo”, reconoció Solari después de perder 3-2 ante el San Luis. El entrenador admitió que el equipo atraviesa un momento complicado y necesita sumar más puntos para clasificarse a la Liguilla.

La caída de público también coincide con un aumento en el precio de los boletos. Entre el final del Clausura y el inicio del Apertura, la Cabecera Norte pasó de 210 a 350 pesos, un incremento de 66.7 por ciento. El Pebetero subió de 360 a 480 pesos, y Platea y Palco, de 750 a 1,150.

Este domingo, en la undécima fecha del Apertura 2026, los Pumas recibirán al Cruz Azul por primera vez desde aquella final. El boleto más barato costará 400 pesos: 50 más que contra San Luis y 48.1 por ciento más que los 270 que costaba en marzo, cuando recibieron al mismo rival. A ambos precios hay que sumarles los cargos por servicio de Ticketmaster.

Aquel partido de fase regular reunió a 42,223 aficionados en CU, y en mayo ambos equipos disputaron el título ante más de 46,000. Ahora se verán en un estadio que esta temporada no ha pasado de 18,000.