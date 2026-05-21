Los tres estadios donde Cruz Azul ha sido campeón de Liga MX
La historia del Cruz Azul campeón cabe apenas en tres estadios.
El 10 de Diciembre, el Estadio Azteca y el Nou Camp de León son los únicos escenarios donde La Máquina ha levantado títulos de liga en toda su historia. Eso vuelve especial la final del Clausura 2026, porque el club regresará al Ciudad de los Deportes, un estadio históricamente ligado a su identidad reciente, pero donde nunca se ha coronado. Aunque si gana el título será en Ciudad Universitaria, donde hace un par de torneos, también fue su casa.
El primer estadio en el que los celestes fueron monarcas fue el 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo.
Ahí empezó la construcción del equipo grande de finales de los sesenta. El club todavía jugaba lejos de la capital y completamente ligado a la cooperativa cementera, pero ya comenzaba a dominar el futbol mexicano.
En ese estadio ganó las ligas de 1968-69 y México 70, torneos que todavía se definían por puntos y no mediante finales.
Después llegó el Estadio Azteca y con él la etapa más dominante de la historia celeste.
En Santa Úrsula, Cruz Azul levantó cinco títulos de liga y construyó su época del “Campeonísimo”. Ahí jugó la generación de Miguel Marín, Héctor Pulido, Alberto Quintano e Ignacio Flores. También, rompió la sequía de 23 años sin alzar un título en el Guardianes 2021 frente al Santos Laguna.
El tercer estadio campeón en la historia cementera apareció lejos de casa. En el Invierno 1997, el Cruz Azul levantó el título en el Nou Camp con el penal de Carlos Hermosillo ante el León, uno de los momentos más recordados en la historia del club.
Eso deja todavía más marcada la paradoja alrededor del Ciudad de los Deportes, porque aunque el estadio se transformó en el inmueble más relacionado con la identidad reciente del Cruz Azul, nunca vio a La Máquina campeón de liga.
Ahí el club jugó durante más de dos décadas, disputó finales, vivió llenos constantes y también varios de los golpes más duros de la sequía cementera. Generaciones completas de aficionados crecieron viendo a La Máquina en ese estadio, pero nunca pudieron verlo levantar un título de liga.
Por eso el regreso para la final del Clausura 2026 frente a los Pumas tiene un peso distinto. El Cruz Azul volverá a jugar una serie por el título en un estadio que forma parte de su historia, pero que sigue a la espera de una vuelta olímpica celeste.
Títulos de Liga MX de Cruz Azul y estadio donde fue campeón:
- México 1968-69 — Estadio 10 de Diciembre
- México 70 — Estadio 10 de Diciembre
- 1971-72 — Estadio Azteca
- 1972-73 — Estadio Azteca
- 1973-74 — Estadio Azteca
- 1978-79 — Estadio Azteca
- 1979-80 — Estadio Azteca
- Invierno 1997 — Nou Camp de León
- Guardianes 2021 — Estadio Azteca