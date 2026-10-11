"Luchar juntos, es lo único que podemos hacer", dice Haaland

En medio de la crisis extradeportiva que salpica al Manchester City, hay que "jugar un buen fútbol y luchar juntos porque, al final, es lo único que podemos hacer", declaró el delantero Erling Haaland tras la victoria por 3-0 en Liverpool este domingo.

El líder del campeonato de Inglaterra se impuso en Anfield a la vuelta del parón internacional, durante el cual el club fue declarado culpable de infracciones financieras a gran escala en el período 2009-2018.

"Fue difícil, fue duro, pero una vez más demostramos un carácter increíble, desde Gigi (Donnarumma) hasta el ataque". Estoy muy orgulloso de todos. Siempre es difícil venir aquí" declaró el delantero noruego, autor del primer gol de los Citizens ante los Reds.

"Es importante mantenerse fuerte mentalmente, mantenerse unidos y centrarse en aquello sobre lo que puedes hacer algo, y lo que sí podemos hacer es jugar buen fútbol y luchar juntos. Eso es lo único que podemos hacer", sentenció Haaland al término del partido.