Luego de Qatar sin alcohol, Grupo Modelo busca hacer que México sea el rey del Mundial 2026
Grupo Modelo tiene un solo objetivo para el Mundial 2026, hacer de México el rey de los tres países sede gracias a la cerveza, con una estrategia que promete tener una fría no solo en los estadios y los eventos del Mundial, sino en las tiendas de las esquinas, restaurantes y en cada punto en el que hayan aficionados disfrutando los partidos de la Copa del Mundo más grande de la historia.
“Tenemos muchísima expectativa de entregar la mejor experiencia que se ha vivido en un Mundial y pensamos que México será claramente la mejor sede de las tres”, explicó el director de patrocinios de Grupo Modelo, Alejandro Gershberg, a Sports Illustrated México.
Gershberg vivirá en el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, su tercera Copa del Mundo, pero ninguna de las anteriores contó con una preparación de Grupo Modelo con tanta anticipación, para el torneo de este año comenzó un mes después de la final de Qatar 2022.
“En ese momento me parecía una locura el que empezara tan pronto. Hoy lo veo en retrospectiva y pienso que hasta fue tarde. Hay algunas cosas en donde no hubo tiempo suficiente para planear”, expresó.
El certamen que se inaugurará en el 11 de junio en el Estadio Azteca, con el México vs Sudáfrica, fue descrito por Alejandro como “el proyecto más relevante, más planeado y también más retador que hemos tenido en nuestra carrera en Grupo Modelo”.
No solo será porque México será anfitrión del campeonato por tercera vez (récord), sino porque será el más extenso de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos en 39 días de fiesta.
Si bien, el país solo acogerá 13, habrá Fan Fest de la FIFA en cada una de las tres ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), en donde Grupo Modelo jugará un rol clave, al ser el patrocinador oficial.
“Sabemos que el Mundial de fútbol se disfruta con una Corona bien fría y nuestra tarea estará bien hecha si tenemos la capacidad de que todos los mexicanos y extranjeros que disfruten el fútbol tengan una al alcance. Va a ser un Mundial que nos va a marcar para siempre”, dijo Gershberg.
El directivo no quiso revelar números, pero sí vislumbro una gran demanda de su producto. Tan solo en los estadios, se calculan que asistan más de 6 millones de personas. En el Fan Fest de Guadalajara, las autoridades pronostican recibir a más de 2 millones en los 39 días que dure el certamen.
Qatar 2022, clave en el aumento del consumo de la cerveza sin alcohol
Menos de dos días antes de que Qatar inaugurara su Mundial ante Ecuador, la FIFA anunció que la Copa del Mundo en el país árabe no tendría venta de bebidas alcohólicas en los ocho estadios sede, un hecho que cambió los planes de Budweiser, la cerveza oficial del torneo.
La marca canceló algunas de sus activaciones en los estadios y alrededores, en donde originalmente había permiso de consumir licor. Catar es un país que se rige la ley islámica, que restringe la venta de bebidas con alcohol. Los cataríes solo pueden comprarlo con un permiso especial y los extranjeros lo consumen en lugares específicos, como hoteles o restaurantes.
Al final, por las nuevas normas, el grupo AB InBev, dueña de Budweiser y Grupo Modelo, tuvo que limitarse a distribuir en los estadios la Budweiser Zero, su variante sin alcohol, ya que las cervezas con alcohol solo se pudieron vender en los Fan Fest y otros puntos autorizados.
En el momento, pareció algo negativo, ya que las copas del mundo son de los eventos deportivos en los que más consumo de cerveza hay, pero a casi cuatro años de distancia se puede afirmar que Qatar 2022 fue una vitrina para consolidar el consumo de los productos sin alcohol en el futbol.
“Qatar ayudó a demostrar que cuando hay futbol, hay cerveza, y no necesariamente tiene que tener alcohol (…) Mucha gente se dio cuenta que este producto sin alcohol puede acompañarlos en su vida y darles moderación”, confesó Gershberg.
Para Alejandro, Qatar 2022 fue la oportunidad perfecta para AB InBev de presumir ante el mundo todo su portafolio, que en ese entonces incluía a la Corona Cero.
“Fue un momento en el que nuestra marca en Budweiser Zero demostró que es un producto de calidad, con gran sabor (…) Fue una oportunidad de demostrar como compañía que tenemos un portafolio lo suficientemente amplio y fuerte para poder satisfacer las necesidades de todo tipo de consumidores”, añadió el ejecutivo.
La prohibición en Qatar 2022, según Gershberg, sucedió en un momento en el que el mundo comenzaba a cambiar sus hábitos de consumo de alcohol, con más personas interesadas en tomar con moderación.
Algo que se comprueba con el siguiente dato de NielsenIQ: la venta de cerveza sin alcohol ha crecido a una tasa anual de 30% en los últimos cinco años, 15 veces más rápido que la categoría tradicional.
“En los estadios del futbol mexicano van personas que buscan moderación, se toman una Corona Extra, pero después van por una Cero para poder regresarse manejando tranquilos con sus familias. Hemos visto que ya se acepta más el consumo sin alcohol y la moderación ha sido clave en ello”, señaló el especialista en mercadotecnia.
La experiencia de Qatar hizo más versátil a la cerveza, ya no solo era un producto para un público que solo busca alcohol, sino para uno más amplio. Casi cuatro años después, México seguirá con ese laboratorio, pero con la meta de usarlo a su favor para imponerse a Estados Unidos y Canadá, y convertirse, con una “chela bien fría”, en el mejor país sede de los tres.