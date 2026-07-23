Luka Modric no cuelga los botines y extiende contrato con el AC Milán
Pasan los años y la historia de Luka Modric en el futbol todavía tiene capítulos por escribir, así lo hizo saber el croata después de que se confirmara su renovación de contrato con el AC Milán, con los que seguirá vinculado por un año más.
Después de una sorpresiva temporada del mediocampista de 40 años, Modric sonó como uno de los posibles agentes libres más codiciados del mercado de fichajes mientras se llevaba a cabo la Copa del Mundo 2026, pero después de especulaciones, se llegó a un acuerdo con el cuadro italiano para contar con el croata hasta el 30 de junio de 2027.
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“El AC Milán se complace en anunciar que Luka Modric ha firmado un contrato por una temporada más. Figura clave en el mediocampo rossonero desde su llegada, Luka ha aportado su experiencia y calidad al equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con humildad y gran pasión”, escribió el Milán a través de un comunicado.
El croata viene de una buena temporada en lo individual con el AC Milán en donde se convirtió en titular de los rossoneros y fue parte importante para que el equipo terminara en la quinta posición de la Serie A, regresando así a competencias europeas después de un año de ausencia.
Después de conseguir el campeonato en 2022, el equipo sufrió en las temporadas siguientes una inestabilidad que lo colocó en la segunda, cuarta, y quinta posición de la tabla, siendo la peor de todas la del 2024/2025, cuando acabaron octavos y sin competencias europeas.
Como parte del cambio es que llegó Modric la temporada anterior para implementar su experiencia en el club. Después del despido de Massimiliano Allegri, la nueva campaña estará al mando de Rubén Amorim, que fue quien convenció al croata de seguir con los rossoneros un año más.
“Uno de los mejores y más emblemáticos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su trayectoria con la camiseta rossonera con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos. Luka Modric seguirá luciendo la camiseta número 14 en el AC Milán”, agregaba el comunicado.
El experimentado mediocampista jugó 37 partidos y marcó 2 goles con el Milán entre liga y copa la temporada pasada. Con 40 años ya son menos las campañas que quedan por delante para el croata, por lo que no se descarta que ésta podría ser la última de su carrera.
Un Mundial discreto
Luka Modric viene de disputar cuatro partidos en la Copa del Mundo 2026 en donde no pudo llevar a Croacia a instancias avanzadas del torneo como sí lo había hecho en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, quedando eliminado a manos de Portugal en los 16avos de final.
De aquella generación dorada que tuvo Croacia en el 2018, en donde consiguieron llegar hasta la final del mundo, solamente se repitieron cuatro nombres para Norteamérica 2026, por lo que el recambio generacional fue uno de los motivos de la eliminación temprana de la selección.
Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric y Luka Modric fueron los únicos que repitieron, aunque sin el mismo resultado que en Mundiales anteriores.
Ahora, el mediocampista croata deberá dejar atrás la Copa del Mundo y concentrar sus esfuerzos en regresar al AC Milán a lo más alto de Italia, así como intentar ganar un campeonato europeo para los rossoneros por primera vez desde 2007. El debut de Modric en la temporada se podría dar en la primer jornada de la Serie A, cuando el AC Milán enfrente al Torino el próximo 23 de agosto.