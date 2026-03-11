Malagón y el fantasma del Mundial: una lesión pone en riesgo su lugar en el Tri
La escena fue breve, pero lo suficientemente clara como para cambiar el rumbo de una carrera que apuntaba a consolidarse en el Mundial 2026.
Al minuto 36 del partido entre el América y el Philadelphia Union, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el portero Luis Ángel Malagón trató de despejar un balón: en vez de ello, se tiró al piso y se quejó de un fuerte dolor en la pierna izquierda.
Minutos después, abandonó el campo en camilla, con una toalla en la cabeza para esconder su cara de frustración y tristeza. Rodolfo Cota, quien lo sustituyó, no se veía cómodo de ser el reemplazo de su compañero, al que antes de reemplazar le dirigió palabras de alientes.
La reacción del guardameta encendió las alarmas de las Águilas y la selección mexicana. A unos meses de la Copa del Mundo, el portero que hace poco parecía encaminado a defender el arco del Tri quedó de pronto frente al escenario más cruel del futbol: perderse el torneo por una lesión.
De titular en el Tri a perder terreno
El camino de Malagón hacia el Mundial parecía sólido. Durante buena parte del proceso reciente de Javier Aguirre con la selección mexicana se había consolidado como titular: acumuló 15 partidos como inicialista con el Tri, incluidos los seis encuentros de la Copa Oro. Pero el panorama comenzó a cambiar en los últimos meses.
En el arranque de 2026, México disputó tres partidos y Malagón no jugó ninguno como titular. El arco fue para Raúl “Tala” Rangel, que aprovechó la oportunidad para ganar terreno en la competencia interna. La titularidad ya no estaba garantizada.
El propio Malagón lo reconocía mientras buscaba recuperar su mejor versión.
“Deseo volver a la mejor versión que conocieron de mí. Han pasado muchos factores, pero al final del día la única forma de salir adelante siempre es trabajar. Sé que estoy en deuda, pero tengo el deseo de volver a mi mejor faceta”, explicó el arquero.
En el América, André Jardine también había defendido la rotación en la portería: “Seguimos con las rotaciones. Le dimos ritmo de juego a Cota porque imaginamos a Malagón con selección mexicana. Cota debe tener su momento para llegar bien a la Liguilla”, señaló el técnico brasileño.
Todo apuntaba a que Malagón estaba a tiempo de recuperar su lugar. El partido contra Philadelphia era una oportunidad para reencontrarse. Duró apenas media hora.
La lesión que cambia el panorama
Tras intentar despejar un balón, el portero cayó al césped y ya no pudo continuar. Salió en camilla, cubriéndose el rostro, mientras sus compañeros lo rodeaban.
Los primeros reportes apuntan a una lesión grave en el tendón de Aquiles, una de las más delicadas para un futbolista, que fue confirmada en la conferencia de prensa posterior al partido por André Jardine.
“Lo de 'Mala', nos parece una lesión grave. Probablemente es una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea total, sino parcial (…) Queremos mucho a Malagón, es muy querido por el grupo, entró el capitán para demostrar su importancia para nosotros. Va a estar en nuestras oraciones y pensamientos positivos para que se recupere lo antes posible”, comentó Jardine.
Si se confirma un escenario de larga recuperación, el golpe no solo sería para el América. También para el Tri. Y el futbol mexicano sabe bien que estas historias no son nuevas.
Un destino que otros ya vivieron
La lista de futbolistas mexicanos que se quedaron sin Mundial por una lesión cerca del torneo es más larga de lo que muchos recuerdan.
Uno de los casos más dolorosos fue el de Luis “Chapito” Montes, quien en 2014 se perfilaba como una de las figuras del equipo de Miguel Herrera. En un amistoso contra Ecuador, a solo días del inicio del torneo, sufrió una fractura de tibia y peroné tras un choque en una pelota dividida. El mediocampista se perdió el Mundial de Brasil cuando estaba en el mejor momento de su carrera.
Antes que él, Claudio Suárez, uno de los grandes referentes defensivos del Tri, también vivió un golpe similar al lesionarse gravemente de la rodilla meses antes del Mundial de 2002, lo que lo dejó fuera de la lista final.
La historia se remonta incluso más atrás. Alberto Onofre, considerado uno de los mediocampistas más talentosos de su generación, se rompió la rodilla pocos días antes de que comenzara el Mundial de 1970 en México, lo que lo dejó fuera del torneo que se jugaría en su propio país.
También ocurrió con Francisco “Abuelo” Cruz, quien después de marcar el gol que aseguró la clasificación rumbo a Estados Unidos 1994 sufrió una lesión de ligamentos que lo marginó de la Copa del Mundo.
Son historias distintas, pero con el mismo final: el sueño mundialista roto a última hora.
Un instantes que cambia una carrera
Para Malagón, el camino hacia el Mundial 2026 parecía claro hace unos meses. Era titular con México, defendía el arco del América y parecía listo para consolidarse como el portero del Tri en el torneo que se jugará en casa.
Luego llegó la competencia interna con “Tala” Rangel. Después, las dudas sobre su nivel. Y ahora, una lesión que amenaza con sacarlo del escenario más importante de su carrera.
En el futbol, el margen entre cumplir un sueño y verlo escapar puede ser mínimo. A veces basta un mal apoyo o un despeje para cambiarlo todo.
Luis Ángel tiene experiencia, antes se perdió por lesión la Copa América con México y ahora todo apunta que pasará lo mismo en el máximo sueño de un futbolista: una Copa del Mundo.