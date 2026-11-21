Manchester City prolongó su crisis en la Premier League tras empatar 1-1 ante Fulham este sábado 21 de noviembre, en la jornada 11 del campeonato inglés, un resultado que le abre la posibilidad al Arsenal de ampliar su ventaja en el liderato.

Los Citizens, que habían sufrido tres derrotas consecutivas antes del parón internacional, volvieron a mostrar dificultades para imponerse a un rival que llegaba en la parte baja de la clasificación.

Rodrigo Muniz adelantó al Fulham al minuto 16, después de aprovechar una asistencia de Oscar Bobb. El brasileño definió dentro del área y dejó en evidencia los problemas defensivos del conjunto dirigido por Enzo Maresca.

Manchester City intentó reaccionar antes del descanso e incluso consiguió una anotación mediante Erling Haaland, pero el VAR la anuló por una falta del noruego sobre el portero Bernd Leno.

El empate llegó hasta el minuto 57, cuando Elliot Anderson conectó una volea desde fuera del área para establecer el 1-1. Sin embargo, los locales no consiguieron completar la remontada y terminaron escuchando abucheos de su afición en el Etihad Stadium.

Con este resultado, Manchester City se mantiene tercero con 22 puntos, pero podría quedar a ocho unidades del Arsenal si los Gunners derrotan al Newcastle.

Además, el empate terminó con una racha de 20 victorias consecutivas del City sobre Fulham en enfrentamientos oficiales.

Chelsea cae goleado ante Leeds y Bournemouth escala al cuarto lugar

La jornada también dejó otra sorpresa: Chelsea perdió 4-1 ante Leeds United en Stamford Bridge, su tercera derrota en los últimos cuatro partidos de Premier League.

Los Blues comenzaron con ventaja gracias a Emmanuel Emegha, quien abrió el marcador al minuto 25. Sin embargo, Leeds reaccionó con un doblete de Noah Okafor (28' y 58'), un penalti convertido por Dominic Calvert-Lewin (53') y una anotación de Brenden Aaronson (90+1').

Con esta victoria, Leeds ascendió al sexto lugar de la clasificación y superó al Chelsea, que cayó al octavo puesto y continúa alejándose de los primeros lugares.

Por su parte, Bournemouth confirmó su buen momento al vencer 2-0 al Nottingham Forest, gracias a los goles de Evanilson (19') y Justin Kluivert (45+3').

El conjunto dirigido por Marco Rose alcanzó cinco victorias consecutivas en Premier League y nueve en todas las competiciones, una racha que lo llevó del decimoctavo al cuarto lugar en aproximadamente un mes.

Mientras Bournemouth continúa acercándose a los primeros puestos, Manchester City y Chelsea atraviesan una etapa de irregularidad que amenaza sus aspiraciones de pelear por el título.AFP