Manchester City da un golpe de autoridad al ganar 3-0 en Anfield

Manchester City, en superioridad numérica, aplastó con un 3-0 al Liverpool en un estadio de Anfield hostil, este domingo en Premier League, sólo unos días después de haber sido declarado culpable de infracciones financieras a gran escala.

El líder del campeonato inglés aprovechó la expulsión de Ryan Gravenberch (62') para tomar el control del partido y plasmar su dominio con goles de Erling Haaland (65'), Jérémy Doku (68') y Rayane Cherki (78').

La victoria devuelve al City su ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla de posiciones, pero el futuro de cualquier aspiración al título depende del resultado del recurso del club contra las acusaciones generalizadas de irregularidades financieras.

Una comisión independiente determinó que el City y sus propietarios emiratíes organizaron acuerdos "falsos" para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) entre 2009 y 2018.

Todavía no se ha impuesto ninguna sanción, pero una dura deducción de puntos o incluso la expulsión de la élite del fútbol inglés están sobre la mesa, a menos que el City logre revocar la decisión. Incluso se ha especulado con la posibilidad de medidas retroactivas para despojar al club de títulos.

El Liverpool fue uno de los clubes más perjudicados, ya que terminó segundo tras el City en tres ocasiones en los últimos 12 años.

"Hay tantos momentos y recuerdos que no podemos recuperar", declaró a la AFP el aficionado del Liverpool Martin Reilly, de 23 años. "Tienen que caer sobre ellos con todo el peso de la ley".

El City llegó protegido por una escolta policial ante el esperado recibimiento hostil en Anfield, pero no se repitieron las escenas violentas de 2018, cuando el autobús del equipo fue apedreado con botellas antes de un choque de Champions League.

En el icónico fondo de la Kop, detrás de una de las porterías, una pancarta rezaba: "Una generación de aficionados, engañada".

Los duelos entre el City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp en los últimos años se convirtieron en el gran acontecimiento de la Premier League. Pero, con los ojos del mundo puestos sobre el partido, el Liverpool no supo estar a la altura sobre el césped.

Las opciones del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, se vieron mermadas por las lesiones de Dominik Szoboszlai, Alexander Isak y Cody Gakpo, y el DT español sufrió su primera derrota desde que tomó las riendas de los Reds.