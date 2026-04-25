El Manchester City sobrevive ante el Southampton para avanzar a la final de FA Cup
El favorito Manchester City reaccionó a tiempo y remontó para ganar 2-1 al Southampton, un club de la segunda división que plantó una resistencia mayor de la esperada, este sábado en la primera semifinal de la FA Cup.
El equipo de Pep Guardiola se quedó así con el primer boleto para la final del 16 de mayo en Wembley, contra Chelsea o Leeds, que se miden el domingo en la segunda semifinal.
Te puede interesar: FA Cup: Manchester City echa al Newcastle; Chelsea y Arsenal avanzan con apuros
Esta penúltima ronda de la insigne FA Cup se juega también en Wembley, el templo londinense del fútbol inglés, y allí el Southampton, quinto del Championship (2ª división), dio una lección de dignidad y solidez defensiva ante un adversario de una calidad evidentemente muy superior.
Guardiola dio minutos a jugadores menos habituales, tanto en el arco (Trafford) como en el centro (Kovacic, Reijnders) y en ataque (Marmoush, Foden).
Esta versión B de los Citizens tuvo problemas en la primera mitad e incluso recibió pronto un gol, que fue anulado por fuera de juego.
Después del descanso, el Manchester City monopolizó la posesión y las ocasiones, ayudado por la entrada en el campo de Erling Haaland, Bernardo Silva y Jérémy Doku.
Sin embargo, fue el Southampton el que marcó primero, con un disparo de Finn Azaz en el 79'.
Las alarmas se disparaban pero duraron poco activas: Doku las apagó igualando con un certero disparo en el 82' y luego un misil del español Nico González (87') dio la victoria a los Sky Blues.
El Southampton termina así con la cabeza muy alta su bonita andadura de esta temporada en la Copa, donde derribó en las rondas anteriores al Fulham y al Arsenal. Podrá ahora concentrarse al 100% en buscar el regreso a la Premier League.
Por el triplete nacional
El City, por su parte, sigue adelante en su búsqueda del triplete nacional, después de haber conquistado ya la Copa de la Liga y de estar en plena pelea con el Arsenal por el título en la Premier.
Allí es segundo a tres unidades de los Gunners, que este sábado ganaron 1-0 al Newcastle, cuando quedan cuatro jornadas por disputarse, aunque el City tiene un partido disputado menos, que debe jugar ante el Crystal Palace en una fecha por determinar.
En la Copa de Inglaterra, los Citizens llegan a su cuarta final consecutiva.
"Ningún equipo había alcanzado anteriormente cuatro finales de manera consecutiva. Eso es algo extraordinario. Espero que podamos llegar a esa final con una buena dinámica", declaró Guardiola a BBC Sport. AFP