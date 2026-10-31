Manchester City sufre otro tropiezo; Manchester United se hunde en la Premier League

Mal sábado para los clubes de Manchester en Premier League: el líder Manchester City cayó 1-0 en su cancha contra el Brighton, mientras que el Manchester United perdió 2-0 en su visita al Chelsea en la 9ª jornada, un resultado que deja muy tocado al entrenador Michael Carrick.

Manchester City cae en casa

En el Etihad Stadium, el City se veía las caras de nuevo con el Brighton, tres días después de haber eliminado a las Gaviotas en octavos de final de Copa de la Liga.

Pero el equipo del sur de Inglaterra se cobró la venganza gracias a un solitario y temprano gol del sueco Yasin Ayari (11'), que terminó infligiendo a los Citizens su segunda derrota consecutiva en Premier League, tras haber caído 2-1 la semana pasada en su visita al Aston Villa.

"Es una sensación muy similar a la que tuvimos después del partido contra el Aston Villa", declaró el entrenador Enzo Maresca. "Desafortunadamente creamos suficientes ocasiones para sumar puntos pero no marcamos".

El City, con 21 puntos, sigue liderando por mejor diferencia de goles que el Arsenal, con los mismos puntos y que el domingo visitará al Liverpool, 5º con 15 unidades.

Por su parte el Brighton sigue manteniéndose en la parte alta con 19 unidades, en una cómoda tercera posición por delante del Chelsea (16 pts), verdugo del otro equipo mancuniano.

Manchester United sigue en picada

En Stamford Bridge, el Manchester United perdió 2-0 y se mantiene decimosexto con siete puntos.

En Londres los Red Devils encajaron su segunda derrota consecutiva en la Premier League, seis días después de un naufragio 3-0 contra el Bournemouth; es su cuarta derrota en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Los visitantes desperdiciaron una serie de ocasiones para adelantarse en Stamford Bridge y terminaron pagándolo caro.

Primero ofensivos y sólidos, los pupilos de Carrick se hundieron tras el descanso ante los goles de Morgan Rogers (50') y Cole Palmer (64'), que marcó un penal provocado por el argentino Lisandro Martínez, que sería expulsado por doble amarilla.

Martínez se había pronunciado públicamente en las últimas semanas para criticar la falta de gasto del United en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla de Carrick.

El United logró finalmente meter el balón en la red cuando Matheus Cunha empujó de primeras un cabezazo de Harry Maguire a la salida de un córner, pero el brasileño se había quedado en fuera de juego.

Carrick quiere "seguir adelante"

Carrick devolvió al once al capitán Bruno Fernandes después de que se quedara fuera el fin de semana pasado, a raíz de haber criticado públicamente los planteamientos tácticos de su técnico tras la goleada 4-1 sufrida en Como en la Liga de Campeones.

En una de sus escasas titularidades desde que el técnico vasco se hizo cargo de los Blues, el joven brasileño Estêvão vio cómo se le anulaba un tercer gol por fuera de juego después de mandar a la escuadra un pase de Palmer.

El United se medirá con la Roma el martes en Champions League.

Dos derrotas en sus tres primeros partidos de la máxima competición europea han dejado al United en el puesto 20 de la tabla de 36 equipos y en riesgo de quedarse fuera de las fases eliminatorias.

Preguntado por TNT Sports si cree que estará para ese partido ante la Roma, Carrick respondió con un lacónico "Sí".

"No voy a soltarles grandes discursos para explicarles la situación de hoy: eso no cambiará nada. Hay que seguir adelante y ganar partidos de fútbol, así de sencillo", afirmó.

En trayectoria opuesta está el Tottenham (8º), que se impuso 2-0 al Crystal Palace (18º) para sumar su tercera victoria de la temporada, todas de forma consecutiva, misma racha que el Bournemouth (7º), que ganó 2-0 al Leeds (10º).

El Nottingham Forest (19º), que perdió 2-0 en Brentford (6º), y el Sunderland (20º), que cayó 3-1 en Coventry (15º), siguen ocupando las dos últimas posiciones de la tabla. AFP