Manchester United cae a puestos de descenso por primera vez en 40 años

El Manchester United, el equipo con más títulos de la primera división inglesa, vive una crisis histórica en la Premier League. Y es que sumó su octavo juego consecutivo sin ganar en liga y cayó a la zona de descenso, algo que no experimentaba en 40 años.

Este domingo 8 de noviembre, el cuadro de los Red Devils recibió en Old Trafford al Aston Villa por la décima fecha del campeonato. Sin embargo, el llamado “Teatro de los Sueños” se convirtió en una pesadilla.

Apenas iniciando el partido, el conjunto villano ya lo ganaba por dos goles. Al minuto de juego, una secuencia de pases terminó con Alysson entrando al área y definiendo entre las piernas del portero para el 0-1. Poco después, al 4’, Nicolas Jackson aprovechó un rechace del arquero y en un contrarremate marcó el 0-2.

El United logró reaccionar. Un penal anotado por Bruno Fernandes al 16’ y un tanto de Youri Tielemans al 44’, quien tras una diagonal retrasada sacó un disparo potente para aplicar la ley del ex, encontraron el 2-2 previo al descanso.

Pero para el segundo tiempo se repitió la historia. Aston Villa se puso al frente una vez más por dos tantos: otro penal, esta vez a favor de la visita, fue transformado por John McGinn para el 2-3 al 48’. Posteriormente, ante un centro y una serie de rebotes, Leon Goretzka se encontró con un balón que empujó para el 2-4 al 53’.

Fue hasta el agregado que el Manchester United despertó. Al 90+2’, Joshua Zirkzee recibió un centro por abajo que remató al segundo poste para el 3-4. Ya en la última jugada, con un tiro de esquina y todo el equipo al frente, Patrick Dorgu marcó de cabeza el agónico 4-4.

Sin embargo, a pesar de rescatar un punto, el Manchester United llegó a solo 8 unidades en la clasificación. Esta situación, combinada con la victoria del Nottingham Forest por 3-1 ante el Manchester City, dejó a los Red Devils en el 19° lugar de la tabla, como penúltimos de la tabla y metidos en la zona de descenso.

¿Cuándo fue la última vez que el Manchester United estuvo en zona de descenso?

Cabe señalar que, desde la campaña 1986-87, el equipo rojo no se veía en una situación así. En aquella ocasión, precisamente en el mes de noviembre y tras 15 fechas, el equipo se encontraba en el puesto 21 entre 22 clubes que competían en la máxima categoría inglesa.

Como consuelo para los Red Devils queda que, pese a aquel mal inicio, en dicha temporada la escuadra terminó enderezando su camino para culminar en la décima primera posición de la tabla.

Aunque para el actual estratega Michael Carrick, el antecedente no es tan grato. Esto, debido a que el entrenador de aquella campaña de los ochentas, Ron Atkinson, fue destituido tras ese arranque para dar pie a la llegada de Sir Alex Ferguson al banquillo, con inicio de la época dorada del club.