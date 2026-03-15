Manchester United se asienta en tercer cajón del podio tras ganar a Aston Villa
Manchester United aprovechó la calidad de su capitán Bruno Fernandes para derrotar al Aston Villa (3-1), este domingo en Old Trafford, y asegurar su tercera posición en la Premier League con tres puntos más que los Villanos.
El volante portugués encontró la cabeza del brasileño Casemiro en un córner (52', 1-0) y habilitó al también brasileño Matheus Cunha (71', 2-1), su 16º pase de gol esta temporada en la Premier. Un nuevo récord en el club mancuniano, una asistencia por delante de David Beckham versión 1999-2000.
Benjamin Sesko hizo después honor a su reputación de suplente de lujo marcando el tercero de los Diablos Rojos en el 81'.
El entrenador Michael Carrick, nombrado en enero, sumó una quinta victoria en otros tantos partidos de liga en Old Trafford. Su equipo es tercero con 54 puntos, tres más que el Aston Villa.
El equipo dirigido por Unai Emery encadena por su parte un nuevo mal resultado en Premier League, en medio de su doble cita contra el Lille en octavos de final de Europa League (victoria 1-0 en la ida).
El cansancio quizás hizo mella en el equipo de Birmingham, habida cuenta que el Manchester United no participa este año en competiciones europeas y está eliminado de las copas nacionales. Además, su último partido lo habían disputado diez días atrás (derrota ante Newcastle).
Los tres puntos de este domingo acercan a los Red Devils a la próxima Liga de Campeones, a falta de ocho fechas para el final del campeonato inglés.
Más tarde el domingo, el Tottenham visita al Liverpool. Los Spurs se hallan fuera de la zona de descenso únicamente por diferencia de goles.
El técnico del Tottenham, Igor Tudor, ha perdido sus cuatro partidos desde que reemplazó al destituido Thomas Frank.
En grave peligro de caer a la segunda categoría por primera vez desde la temporada 1977-78, el Tottenham encadena 11 partidos de liga sin ganar, con cinco derrotas consecutivas.
El equipo londinense sufrió una humillante derrota por 5-2 en casa del Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a mitad de semana.
El Liverpool, sexto clasificado, subiría al cuarto puesto en caso de victoria.
AFP