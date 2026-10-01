Mancini acepta que tenía doble contrato durante su paso por el Manchester City

En medio del escándalo, el entrenador italiano Roberto Mancini aceptó haber participado en la firma de contratos dobles con el Manchester City. Sin embargo, el estratega deslindó su responsabilidad y señaló que cualquier irregularidad corresponde a la directiva de los Sky Blues.

El Manchester City protagoniza una de las grandes polémicas del futbol moderno. Después de una investigación correspondiente al periodo de 2009 a 2018, el equipo fue acusado de violar en 115 ocasiones el reglamento financiero de la Premier League y la UEFA.

Esta situación no solo ha manchado al equipo, sino que también ha afectado a exmiembros del club. Uno de ellos es Roberto Mancini, actual estratega de la selección de Italia, quien dirigió a los Sky Blues entre 2009 y 2013 y con quien inició la época dorada de la institución.

En su caso, se le señaló por haber firmado dos acuerdos salariales con la directiva, de los cuales solo uno fue declarado. Ante esta situación, y tras ser cuestionado al respecto en una conferencia de prensa con la selección, Mancini no dudó en aceptar las versiones, aunque asegurando que el asunto no le correspondía a él directamente, declarando:

“No es un problema que me concierna. De todos modos, no es algo nuevo, porque cada cuatro o cinco años esto vuelve a salir. El Manchester City no es culpable y el hecho de tener un doble contrato no es mi problema, sino el de ellos, probablemente”.

¿Qué son los contratos dobles?

Se trata de una práctica en la que una institución firma dos acuerdos salariales con el mismo empleado, pero cada uno por diferentes funciones.

En este caso, Abu Dhabi United Group, sociedad propietaria del Manchester City, le pagaba a Mancini un contrato por ser su entrenador. Pero, a la par, le pagaba otro acuerdo por ser "asesor de consultoría" del Al-Jazira Club de los Emiratos Árabes Unidos, equipo hermano que pertenece al mismo conglomerado.

La controversia radica en la posibilidad de que el segundo acuerdo sirviera únicamente para justificar ingresos extras del estratega por sus funciones reales en el Manchester City. Cabe señalar que, como director técnico del club inglés, el estratega italiano percibía 1.45 millones de libras, mientras que con el Al-Jazira ganaba 1.75 millones de libras; es decir, ganaba más por lo que teóricamente era un trabajo secundario.

Etihad analiza acciones contra la Premier League

Otro de los afectados por el escándalo ha sido la aerolínea emiratí Etihad Airways, principal patrocinador del Manchester City y parte de Abu Dhabi United Group. La compañía, cuyo negocio principal se desarrolla fuera del ámbito deportivo, rechazó estar involucrada en los asuntos financieros del club. A pesar de ello, externó su preocupación por las repercusiones que el caso ha tenido en su reputación.

"La comunicación pública de la Premier League sobre la investigación de la comisión, después de un periodo de filtraciones selectivas, ha causado daños a Etihad, pese a que la aerolínea no ha sido mencionada en dicho informe. Etihad está muy preocupada por cómo este asunto ha sido comunicado públicamente”, expresó un portavoz de la empresa. “Etihad solicitará asesoramiento jurídico especializado sobre las opciones y recursos disponibles para proteger sus intereses”, añadió.