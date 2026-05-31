Marcel Ruiz encontró su revancha: de quedarse sin Mundial a ser campeón de Concacaf con Toluca
Hace unas semanas Marcel Ruiz se encontraba frustrado, una rotura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla derecha lo dejó fuera del Mundial, luego de consolidarse en el proceso de Javier Aguirre como uno de los pilares del mediocampo.
Pero este sábado tuvo su revancha: levantar el primer torneo internacional de Toluca en 23 años. Pocas historias explican mejor lo que puede cambiar una carrera en cuestión de días.
El mediocampista de Toluca pasó de quedarse fuera de la Copa del Mundo 2026 por lesión a convertirse en uno de los líderes que guiaron al Toluca al título de la Copa de Campenes de la Concacaf.
No fue una noche sencilla. Ruiz jugó lesionado gran parte de la final ante Tigres y, según reveló Antonio “Turco” Mohamed, incluso tuvo que infiltrarse en el descanso para intentar mantenerse en el partido.
El esfuerzo terminó por pasar factura y tuvo que salir de cambio a los 52 minutos, cuando el encuentro estaba empatado sin goles, mucho tiempo antes de la definición en los penaltis.
“A marcel le molestó la pierna al principio del partido, se infiltró al medio tiempo; jugó con el corazón. Una felicitación aparte para él, por cómo ha jugado, pero no podía y lo tuve que cambiar. Él jugó con el corazón siempre por delante así que mi admiración y mi respeto para él. Puso por delante a la institución y a todos los compañeros por sobre su salud y la verdad felicitarlo porque él se merecía ganar esta Copa”, explicó Mohamed, después del campeonato del Toluca.
Ruiz llegó a esta final después de uno de los momentos más difíciles en su carrera. La lesión que sufrió durante la recta final del semestre echó por la borda uno de sus mayores sueños: jugar una Copa del Mundo.
A sus 25 años, el mediocampista atravesaba probablemente el mejor momento de su carrera.
Se había consolidado como una de las piezas más importantes del Toluca bicampeón de Mohamed, era uno de los futbolistas mexicanos con mejor nivel en la Liga MX y aparecía constantemente entre los nombres que Javier Aguirre seguía de cerca para construir el mediocampo del Tri.
Pero llegó la lesión. La noticia de que tendría que ser operado terminó con cualquier posibilidad de disputar el Mundial en casa, un golpe especialmente duro para un jugador que parecía haber hecho todo lo necesario para ganarse un lugar.
Por eso la celebración de este sábado tuvo un significado distinto. El Toluca conquistó su tercera Concachampions en una final que exigió carácter y resistencia. Ruiz, el capitán no pudo terminar el partido, pero sí fue parte fundamental del camino que llevó al club a conquistar un título internacional y asegurar su presencia en competencias como la Copa Intercontinental.
El siguiente desafío para Marcel será diferente. Mohamed confirmó que lo que viene será una operación para terminar con su lesión, después vendrá la recuperación y más adelante la búsqueda de volver con la selección mexicana rumbó a la Copa del Mundo de 2030.
El Mundial 2026 ya quedó atrás, pero al menos Marcel Ruiz encontró una revancha inesperada: jugar infiltrado, dejar la salud en segundo plano por una noche y levantar su primer título internacional, algo que hace una semanas parecía imposible.