Marcelo Gallardo asume como Director Técnico de Ecuador
El entrenador argentino Marcelo Gallardo asumió el jueves la dirección técnica de la selección de Ecuador, un combinado para el que ha trazado "los desafíos más altos" en la carrera por llegar a la próxima Copa del Mundo.
Gallardo, de 50 años, aterrizó esta mañana en Quito para su presentación oficial en la Casa de la Selección. ‘El Muñeco’ recibió en una ceremonia la camiseta tricolor con su nombre y el año 2030 estampados.
Gallardo agradeció por este nuevo "desafío deportivo y de vida", que le permite conducir por primera vez en su carrera a un combinado nacional.
Para Ecuador "nos trazamos los desafíos más altos, por lo menos los que me gustan a mí y los que me identifican" como entrenador, dijo Gallardo a periodistas.
El argentino es uno de los entrenadores más laureados de la región. Conquistó 14 títulos con River Plate, incluidas dos Copas Libertadores y una Sudamericana. Sin embargo, su segundo ciclo con el club Millonario no estuvo a la misma altura.
Busco "no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique a mí, un equipo que intente ir al frente, que se destaque por una convicción y un espíritu", agregó.
Conocido por su estilo ofensivo, el Muñeco señaló que sus objetivos se cumplirán con "talento", "exigencia", "disciplina" y "trabajo.
El presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), Francisco Egas, destacó la trayectoria de Gallardo, que también jugó en River y fue seleccionado nacional.
El entrenador argentino es "una verdadera eminencia del fútbol sudamericano" y tiene "una identidad competitiva muy, muy clara", dijo Egas.
"Esa cultura competitiva es la que queremos que siga fortaleciendo al fútbol ecuatoriano", agregó Egas al destacar a la generación dorada de futbolistas que hoy integran la Tricolor.
La primera prueba de Gallardo será el amistoso contra Corea del Sur, el 24 de septiembre.
Luego, disputará la Copa Kirin, un torneo amistoso en el que jugará contra Japón el 1 de octubre. Si gana, enfrentará en una final a Nueva Zelanda o Panamá. AFP