Más caro ver Liga MX que un partido de repechaje rumbo al Mundial 2026
Asistir a un partido de la primera división del futbol mexicano casi triplica los precios para acudir a los duelos del repechaje continental rumbo a la Copa Mundial 2026.
Ir a un encuentro de Liga MX es, en promedio, casi tres veces más caro que presenciar uno del repechaje intercontinental que se disputará a finales de marzo en Guadalajara y Monterrey.
De acuerdo con un recuento de Sports Illustrated México, el boleto promedio en Liga MX es de 733 pesos, mientras que para el repechaje el precio ronda los 250 pesos, con entradas que van de 200 a 300.
En los últimos años, el costo del ticket en el futbol mexicano se ha encarecido, no solo por las políticas de los clubes, sino también por las comisiones de las boleteras encargadas de la distribución.
Según un reporte de Sports Market Analytics, los precios pueden ir desde 99 pesos en la zona más económica hasta 3,500 pesos, cifra registrada en el Monterrey vs América del Apertura 2025.
Los clubes con los boletos promedio más altos son los Rayados (2,416 pesos), seguidos por Toluca (1,151), Tigres (953), Santos (945) y Chivas (887).
Así, asistir a un partido de fase regular en Liga MX resulta más costoso que acudir al repechaje intercontinental, en el que estarán en juego dos de los últimos boletos al Mundial 2026. Se trata de encuentros de alta tensión y nivel competitivo, con selecciones que buscarán su última oportunidad de clasificar.
En Monterrey, en el Estadio BBVA, se disputará una semifinal entre Bolivia y Surinam; el ganador enfrentará a Irak por el pase al Mundial. En Guadalajara, en el Estadio Akron, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, y el vencedor jugará la final contra la República Democrática del Congo.
El contraste es aún mayor frente al boleto promedio del Mundial, estimado en 19,604 pesos mexicanos. Con precios accesibles para el repechaje, la FIFA busca acercar el torneo a más aficionados, algo que no siempre logró en la Copa del Mundo.
Para dimensionarlo: un trabajador que perciba el salario mínimo diario en México (315.04 pesos) podría alcanzar a comprar incluso la entrada más cara del repechaje con el ingreso de una sola jornada. El repechaje tratará de volver a democratizar el futbol en México.
Precios promedio por equipo de Liga MX
- Monterrey: 2,416 pesos
- Toluca: 1,151 pesos
- Tigres: 953 pesos
- Santos: 945 pesos
- Chivas: 887 pesos
- Xolos: 716 pesos
- León: 713 pesos
- Juárez FC: 700 pesos
- San Luis: 583 pesos
- Necaxa: 558 pesos
- Cruz Azul: 556 pesos
- América: 556 pesos
- Querétaro: 495 pesos
- Pumas: 470 pesos
- Mazatlán FC: 460 pesos
- Atlas: 440 pesos
- Puebla: 356 pesos
- Pachuca: 200 pesos