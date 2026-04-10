Mascherano evita presión mundialista: respalda a Berterame pese a su baja en Inter Miami
El entrenador Javier Mascherano no se desvía: su foco está en el día a día del Inter Miami CF, no en las listas rumbo al Mundial 2026. En medio del debate por el mal presente del delantero Germán Berterame y su carrera rumbo a la Copa del Mundo con México, el técnico argentino marcó distancia.
“No gestiono, no puedo estar pensando en selecciones. Mi trabajo es ser entrenador del Inter Miami y sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los jugadores”, señaló ante los medios de comunicación en Miami. Para Mascherano, el camino al Mundial no pasa por discursos, sino por rendimiento sostenido: “Si están en un nivel alto, eso les va a permitir tener chance de ir”.
El estratega fijó además un objetivo inmediato: el cierre previo al parón de la MLS. “Para mí lo más importante es centrarnos al 24 de mayo, que es el último partido antes del parón del Mundial, y sacar la máxima cantidad de puntos”. En esa lógica, el crecimiento colectivo está por encima de los casos individuales, aunque no evita reconocer el contexto.
Sobre Berterame, Mascherano pidió paciencia. “Le falta tiempo. Es un chico que en todos los equipos que ha estado ha rendido y su mayor virtud es marcar goles. Es cuestión de tiempo”. Sin embargo, dejó claro que no entrará en análisis personalizados de forma pública: “Como entrenador, ir particularizando cada caso no lo haré y menos públicamente”.
El respaldo llega en un momento incómodo para el delantero. Tras salir de los Rayados del Monterrey en enero de 2026 con números sólidos (68 goles y 15 asistencias en 153 partidos), su adaptación en Miami no ha sido inmediata: suma apenas una asistencia en ocho partidos sin anotaciones, lejos de las expectativas en un equipo encabezado por Lionel Messi.
En paralelo, la competencia por un lugar en el Tri se intensifica. Berterame acumula dos goles en nueve apariciones internacionales, pero pierde terreno frente a perfiles en ascenso como Armando “Hormiga” González, campeón de goleo de la Liga MX y líder de los goleadores del Clausura 2026.
Aun así, Mascherano rechaza el dramatismo. “Entiendo que desde fuera se genere ruido por las expectativas y la calidad de los jugadores, pero tampoco estamos mal. Hay cosas positivas”. El técnico incluso calificó como “accidental” la eliminación reciente en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y defendió la evolución del equipo: “Partido a partido va a ir creciendo. A mi manera de ver, ha mejorado”.
En ese equilibrio entre proceso y rendimiento inmediato, el mensaje es consistente: en Miami no se juega por el Mundial, pero rendir ahí es la única vía para alcanzarlo. Para Berterame, el margen existe; el tiempo, cada vez menos.