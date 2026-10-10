Mateo Chávez y el AZ Alkmaar caen en su visita al Feyenoord y pierden liderato e invicto

Mateo Chávez, luego de perderse el último compromiso de la Selección Mexicana ante Chile por suspensión, volvió a la actividad oficial con su club, el AZ Alkmaar. Sin embargo, fue un regreso amargo, ya que poco pudo hacer para evitar la derrota como visitante frente al Feyenoord, resultado que le costó a su equipo el liderato general como su condición de invicto.

El partido se celebró en el Stadion Feijenoord de Rotterdam este sábado 10 de octubre. Dicho choque, correspondiente a la fecha 8 de la Eredivisie, resultaba fundamental en la pelea por el título. Antes del parón internacional, el AZ marchaba en la primera posición con 19 unidades, mientras que el Feyenoord acechaba en el tercer sitio con 17 puntos, encontrando en este enfrentamiento directo la oportunidad para subir la cima.

Respecto a las acciones sobre el terreno de juego, Mateo Chávez saltó como titular y disputó los 90 minutos. Pese a ello, el Feyenoord se puso en ventaja desde temprano. Apenas al minuto 13, tras una serie de rebotes en tres cuartos de cancha, Ignacio Ferri tomó el esférico, superó a velocidad a la zaga del AZ y definió en el mano a mano ante el guardameta para poner el 1-0.

Ya en la segunda mitad, el conjunto de Rotterdam amplió la ventaja al 59'. En un tiro de esquina, y con una marca floja dentro del área, Javi López aprovechó y se lanzó de forma acrobática para rematar con el píe en el aire y marcar el 2-0 definitivo.

El AZ cae al tercer puesto y el Feyenoord asume la cima

Con este tropiezo, el AZ Alkmaar sufrió su primera derrota en lo que va del campeonato. Además, tras la victoria del PSV Eindhoven sobre el Heerenveen, el equipo de Mateo Chávez cayó hasta el tercer escalón de la tabla, donde se mantiene con 19 unidades. Por su parte, el Feyenoord alcanzó los 20 puntos, sumó su sexto triunfo de la temporada y asumió el liderato general del futbol neerlandés.

La tabla al momento en la Eredivisie

1. Feyenoord: 20 puntos

2. PSV: 19 puntos

3. AZ Alkmaar: 19 puntos

4. Twente: 16 puntos (con su partido de la jornada pendiente)

5. Ajax: 14 puntos (con su partido de la jornada pendiente)