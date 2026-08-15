Mateo Chávez da dos asistencias en goleada del AZ Alkmaar ante Utrecht
Mateo Chávez continúa con un inicio de temporada destacado en Países Bajos. El lateral mexicano dio dos asistencias y disputó los 90 minutos en la goleada 4-1 del AZ Alkmaar sobre el Utrecht, correspondiente a la segunda jornada de la Eredivisie.
El mexicano apareció por primera vez al minuto 49, cuando el AZ ya ganaba 2-0. Chávez se incorporó por la izquierda y mandó un servicio raso para que Mexx Meerdink definiera el tercer gol del encuentro.
Su segunda asistencia llegó al 84’ y comenzó desde la recuperación. Chávez ganó el balón cerca de su propia área y lanzó un pase largo para Ayoub Oufkir, quien recorrió prácticamente solo el campo rival antes de marcar el 4-1 definitivo.
Peer Koopmeiners había abierto el marcador al 45+1 y Weslley Patati amplió la ventaja apenas al 47’. Artem Stepanov descontó para el Utrecht al minuto 62, antes de que la conexión entre Chávez y Oufkir cerrara la goleada.
Tres partidos, tres victorias
El arranque de Chávez en la campaña 2026-27 también destaca por su continuidad. El mexicano ha sido titular en los tres partidos oficiales disputados por el AZ y todos terminaron con victoria.
Primero jugó 71 minutos en el 4-0 sobre el PSV que le dio al AZ la Johan Cruijff Schaal. Después disputó 73 minutos en el triunfo 2-0 ante el ADO Den Haag durante la primera jornada de la Eredivisie y ahora completó el encuentro contra el Utrecht con sus primeras dos asistencias de la temporada.
La Supercopa fue además su segundo título con el club neerlandés. Chávez ya había conquistado la Copa de Países Bajos durante la temporada anterior y comienza su segundo curso en Alkmaar con otro trofeo y mayor protagonismo.
El siguiente compromiso del AZ será el 22 de agosto ante el Fortuna Sittard, por la tercera jornada. El club también disputará esta campaña la Europa League, donde ya aparece clasificado a la fase de liga.
Más mexicanos comienzan con gol
Chávez no fue el único mexicano con una actuación destacada en el inicio de las ligas extranjeras. Raúl Jiménez marcó en su regreso al Wolverhampton, al convertir un penal en tiempo agregado para rescatar el empate 2-2 frente al Blackburn en la primera jornada de la Championship.
Fuera de Europa, Julián Quiñones también comenzó con gol. El delantero anotó y dio una asistencia en la victoria 3-1 del Al Qadisiya sobre el Al Shabab en el arranque de la Saudi Pro League, prolongando el buen momento con el que terminó el Mundial 2026.