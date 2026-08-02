Mateo Chávez inicia la temporada como campeón: AZ Alkmaar conquista la Supercopa neerlandesa
Mateo Chávez regresó del Mundial de 2026 para comenzar la temporada con otro título. El lateral mexicano fue titular y participó directamente en el primer gol de la victoria 4-0 del AZ Alkmaar sobre el PSV, resultado con el que su equipo conquistó la Johan Cruijff Schaal, la Supercopa de los Países Bajos.
El futbolista formado en Chivas ocupó el costado izquierdo y permaneció en el campo hasta el minuto 71. Su principal intervención ofensiva llegó a los 25 minutos, cuando avanzó por su banda, ingresó al área y envió un servicio hacia segundo poste que Mexx Meerdink convirtió de cabeza en el 1-0.
El encuentro disputado en el Philips Stadion cambió desde los primeros minutos. Joey Veerman fue expulsado al nueve después de que el VAR solicitara la revisión de una entrada sobre Meerdink. Con un jugador más, AZ asumió el control y amplió su ventaja durante la segunda mitad.
Weslley Patati marcó el segundo a los 51 minutos, Elijah Dijkstra hizo el tercero al 58 y Ro-Zangelo Daal cerró la goleada desde el punto penal al 66. Chávez fue sustituido cinco minutos después por Mees de Wit, con el campeonato prácticamente resuelto.
La Supercopa representa el segundo título de Chávez con el AZ Alkmaar en menos de cuatro meses. El mexicano también formó parte del equipo que ganó la Copa de los Países Bajos durante la temporada 2025-26, su primer trofeo desde que llegó al futbol europeo. Antes había conquistado la Copa Oro de 2025 con la selección mexicana.
Para el AZ también fue una conquista poco habitual. El club sólo había levantado una vez la Johan Cruijff Schaal, en 2009, por lo que la goleada ante el campeón de la Eredivisie le permitió obtener la segunda Supercopa de su historia.
Chávez no se limitó a aparecer en la fotografía de la celebración. Después de disputar su primer Mundial con México, el defensa inició la campaña como titular, produjo la asistencia que abrió el partido y agregó otro campeonato a su primera etapa en Europa.