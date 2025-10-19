Mbappé es el Madrid; un gol suyo rescata a los blancos
Getafe, España
Con un gol de Kylian Mbappé, el Real Madrid sufrió para vencer por la mínima al Getafe (0-1) en el Coliseum, en la 9ª jornada de LaLiga, pero llegará como líder al Clásico contra el Barcelona esta semana.
El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitó que el rival se quedara con uno menos tras la roja a Allan Nyom (77’), antes de que Mbappé (80’) firmara el tanto del triunfo.
El astro francés acumula 18 goles en 14 partidos entre todas las competiciones (10 en LaLiga) y buscará prolongar su racha el miércoles en la Champions League ante la Juventus.
El conjunto azulón acabó con nueve jugadores, luego de la expulsión por doble amarilla de Álex Sancris (84’). Con la victoria, el Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barça y siete por encima del Villarreal, tercero.
Como en el resto de los encuentros de la jornada, los jugadores guardaron 15 segundos de protesta por el duelo que se disputará en Miami entre Villarreal y Barcelona el 20 de diciembre.
Un Madrid trabado, un Mbappé insistente
Pese a la amenaza constante de Mbappé, el conjunto blanco no halló ritmo ni claridad para superar la defensa local. El francés lo intentó repetidamente, pero el arquero David Soria respondió con solvencia en cada intento.
Tras el descanso, Vinicius (54’) ingresó por Franco Mastantuono para revitalizar el ataque, aunque el equipo seguía atascado. Mbappé (64’) tuvo otra ocasión clara, tras pase de Jude Bellingham, pero su remate se marchó desviado.
El Getafe resistía hasta que Nyom, recién ingresado, fue expulsado por una falta sobre Vinicius. Solo tres minutos después, Arda Güler filtró un pase que dejó a Mbappé solo ante Soria: el portero alcanzó a tocar, pero el balón terminó entrando tras rebotar en el poste.
En el cierre, Sancris también vio la roja, y aunque el Getafe apretó en el descuento, Courtois salvó el empate ante Abu Kamara.
“El gol ha sido fundamental, porque costaba generar ocasiones. Había muchas interrupciones y ritmo bajo”, reconoció Xabi Alonso.
“Vinicius cambió el partido desde el banquillo, provocó tarjetas y desequilibró”, añadió el técnico. (AFP)