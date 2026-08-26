Mbappé firma un triplete con el Real Madrid en el regreso de Mourinho al Bernabéu
El Real Madrid celebró su primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu con una victoria por 4-1 ante la Real Sociedad. Kylian Mbappé marcó tres goles, Vinícius Júnior completó la cuenta y José Mourinho festejó con un triunfo su regreso al banquillo blanco frente a su afición, trece años después de su anterior etapa en el club.
El marcador final no reflejó las dificultades que encontró el conjunto madridista durante la primera mitad. La Real Sociedad tomó la pelota desde el comienzo, ocupó bien los espacios y obligó al Madrid a esperar para atacar con velocidad. El equipo de Pellegrino Matarazzo incluso tuvo la primera ocasión clara a los 10 minutos, cuando Takefusa Kubo filtró un pase para Mikel Oyarzabal y Thibaut Courtois detuvo el remate con las piernas.
El Madrid respondió por medio de sus dos delanteros. Mbappé dejó solo a Vinícius dentro del área al minuto 21, pero Álex Remiro evitó el gol con los pies. La Real superó ese momento de presión y volvió a incomodar a los locales. Sergio Gómez estuvo cerca de abrir el marcador con una volea que pasó junto al poste, en una fase que provocó los primeros silbidos de la noche en el Bernabéu.
La tensión desapareció de forma momentánea al minuto 39. Federico Valverde condujo desde el centro del campo y entregó el balón a Mbappé, quien acomodó el cuerpo dentro del área y colocó un disparo de zurda en la escuadra. El francés rompió el equilibrio con una definición imposible para Remiro, pero la ventaja apenas duró cuatro minutos.
Ochieng atacó el espacio a la espalda de la defensa blanca y remató ante Konaté. El rebote quedó en los pies de Luka Sucic, quien cruzó el balón para establecer el 1-1 al minuto 43. El empate confirmó las dudas del Madrid y premió una primera parte competitiva de la Real Sociedad, que llegó al descanso con el partido abierto.
Mourinho modificó el lateral izquierdo para el segundo tiempo con la entrada de Marc Cucurella por Álvaro Carreras. El Madrid elevó el ritmo y Mbappé volvió a exigir a Remiro apenas comenzó el complemento. El guardameta rechazó un primer mano a mano y poco después frustró otra llegada peligrosa, pero no pudo contener durante mucho tiempo al atacante francés.
La nueva ventaja llegó al minuto 59. Mbappé combinó con Jude Bellingham dentro del área, recibió la devolución del inglés y superó a Remiro con un disparo potente. El 2-1 cambió por completo el encuentro. La Real perdió seguridad, el Madrid encontró espacios y Bellingham comenzó a imponer su intensidad cerca del área rival.
Esa presión produjo el tercer gol al minuto 67. Bellingham peleó una pelota que la defensa visitante no logró despejar, Beitia perdió el control dentro del área y Vinícius aprovechó el error para marcar con la portería desprotegida. El brasileño recibió el premio a un partido en el que había generado peligro desde el primer tiempo.
Mbappé cerró la goleada al minuto 79 y completó su triplete. La actuación del francés transformó una noche que comenzó con dudas en una victoria contundente. El Madrid terminó con once remates a portería y encontró en su figura la eficacia que necesitaba para romper un encuentro mucho más equilibrado de lo que señaló el resultado.
El triunfo permitió al equipo de Mourinho sumar seis puntos después de sus dos primeros compromisos de LaLiga, tras la victoria previa frente al Espanyol. La Real Sociedad, por su parte, sufrió su segunda derrota consecutiva pese a competir durante buena parte del encuentro. El Bernabéu recuperó el futbol con una goleada, pero también dejó dos conclusiones claras: el Madrid todavía necesita mejorar su control de los partidos y Mbappé puede resolverlos antes de que ese proceso termine.