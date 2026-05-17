Mbappé sale de inicio contra el Sevilla tras su polémica con Arbeloa
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien el jueves criticó la decisión de su entrenador Álvaro Arbeloa de relegarlo al banquillo contra el Oviedo, regresa a la titularidad este domingo para disputar el penúltimo encuentro de LaLiga frente al Sevilla.
Abucheado por la afición del estadio Santiago Bernabéu en su reciente reaparición, el atacante madridista retorna al once inicial por primera vez desde la lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de abril ante el Betis.
El capitán de la selección francesa exteriorizó su descontento con Arbeloa por no alinearlo de inicio frente al conjunto asturiano, aseverando que el estratega merengue le comunicó que figuraba como "el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Gonzalo, Vinícius y Mastantuono", una afirmación que el director técnico desmintió poco después en conferencia de prensa.
Con el FC Barcelona coronado matemáticamente como campeón de Liga tras adjudicarse el Clásico, el Real Madrid carece de incentivos tangibles en las jornadas de cierre, abocado a concluir su segundo ciclo consecutivo sin cosechar títulos de envergadura.
A pesar de erigirse en el futbolista más determinante de la entidad blanca gracias a sus 41 goles en 42 partidos, Mbappé afronta severos cuestionamientos por parte de la prensa deportiva y de un sector de la grada de Chamartín, donde se le recrimina una postura excesivamente individualista.
El exjugador del PSG buscará el triunfo ante el cuadro hispalense con el propósito de aproximarse a su segundo galardón consecutivo como Pichichi de LaLiga. Previo a este compromiso, el astro galo ostenta una ventaja de dos dianas sobre el ariete del Mallorca, Vedat Muriqi, su más cercano perseguidor en la tabla de goleadores.