Mercado de fichajes: Alexis Sánchez, Antony y Nico González, lo más destacado en LaLiga
La llegada del chileno Alexis Sánchez al Sevilla, del brasileño Antony al Betis y del argentino Nico González al Atlético de Madrid fueron las operaciones más sonadas este lunes en LaLiga, en las últimas horas del mercado en el futbol español.
Casi sobre la campana se anunció que el veterano goleador Alexis Sánchez, ex de Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, se unía por una temporada al Sevilla.
"Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador", señaló el club andaluz en un comunicado.
El jugador había rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el Udinese este mismo lunes, con la intención de unirse al conjunto hispalense, que al final se hizo oficial rozando la medianoche.
Sánchez reemplazará al extremo belga Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada campaña, que fue traspasado al Benfica también este lunes.
El futbolista, de 36 años, se pondrá en manos del argentino Matías Almeyda para intentar recuperar su mejor forma.
La vuelta de 'Antonio'
Unas horas antes, el Betis había anunciado su acuerdo con el Manchester United para incorporar hasta 2030 a Antony, que iniciará así su segunda etapa en el club bético, tras una primera como cedido de febrero a junio.
El club andaluz no detalló la cuantía de la operación, pero habría pagado unos 25 millones de euros (29.3 millones de dólares), según la prensa española. El jugador ya expresó su deseo de volver al equipo verdiblanco donde, reconoció en una entrevista, se encontró con su mejor versión.
Su rápida adaptación y su rendimiento en el Betis -nueve tantos y seis asistencias en 26 partidos oficiales- hicieron que se ganara el cariño de la afición y el interés del club por ficharlo, aprovechando que el técnico portugués de los 'Red Devils', Rubén Amorim, no contaba con el futbolista de 25 años.
Refuerzo argentino para Simeone
Antes, el Atlético había hecho oficial su octava incorporación de la ventana tras sellar un acuerdo con la Juventus de Turín por Nico González, que se une al cuadro rojiblanco como cedido.
El internacional con la Albiceleste conocerá así el campeonato español, a las órdenes de su compatriota Diego Simeone, luego de haber militado en la Bundesliga (Stuttgart) y en la Serie A (Fiorentina y Juventus).
Tras firmar el contrato con su nuevo equipo, González puso rumbo a Argentina para unirse a la concentración de la selección argentina, con la que conquistó la Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima en 2022 y ha marcado seis goles en 41 partidos.
Récord en el Villarreal
Tampoco se quedó atrás el Villarreal, que cerró el fichaje más caro de su historia, al anunciar la llegada del delantero georgiano, Georges Mikautadze, hasta 2031.
Por Mikautadze, el Lyon recibirá 36 millones de euros (42,1 millones de dólares), anunció el club francés este lunes.
Cinco millones de euros de esa cantidad son en concepto de bonificaciones. Podría añadirse además un interés del 10% respecto a la plusvalía de una eventual futura operación, precisó el club galo en su comunicado.
También, a última hora de la tarde, la Real Sociedad reveló que ha reforzado el mediocampo con los fichajes de Carlos Soler, procedente del París Saint-Germain, y del venezolano Yangel Herrera, del Girona, ambos hasta 2030.
El FC Barcelona anunció por su parte la salida de su defensa Héctor Fort como cedido hacia el Elche.
Laporte, todo preparado
Una de las operaciones que más se esperaba en el último día en el futbol español era la del defensa Aymeric Laporte por el Athletic de Bilbao, que parece haber salido adelante.
Tras pasar por el Al Nassr saudita y con la perspectiva de estar con España en el Mundial, Laporte estaría volviendo al club de San Mamés.
Según la prensa española, los papeles del fichaje llegaron a la sede la Liga en hora y el contrato es por tres temporadas, pero por el momento no hay oficialización, que según varios medios solo es cuestión de tiempo.
