Mercado de fichajes: Así se mueven las mejores ligas de Europa tras la Copa del Mundo
Con todo y la celebración de la Copa del Mundo el mercado de fichajes nunca detuvo su andar, y ya son varias las estrellas que estarán estrenando club a partir de la temporada que está por comenzar. Nombres como Casemiro, Crysencio Summerville, Morgan Rogers o Ellito Anderson, que estuvieron presentes en el Mundial 2026, son los más recientes movimientos.
Además de ellos, otros tantos como Alejandro Garnacho o Karim Adeyemi, que no tuvieron acción mundialista, también se encuentran ya preparados para un nuevo capítulo en su carrera.
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Las estrellas del mundial acaparan las miradas
Durante la Copa del Mundo varios nombres cambiaron de equipo estando con sus selecciones; uno de los clubes más activos fue el Real Madrid, que anunció la llegada del portugués Bernardo Silva del Manchester City, el francés Ibrahima Konaté del Liverpool, el neerlandés Denzel Dumfries del Inter de Milán y el español Marc Cucurella, proveniente del Chelsea.
El acérrimo rival no se quedó detrás, pues el FC Barcelona anunciaba la llegada del inglés Anthony Gordon del Newcastle United, una de las revelaciones del Mundial. Continuando en España, el Atlético de Madrid fichó a Alejandro Grimaldo, proveniente del Bayer Leverkusen, aunque no sumó minutos con la selección española en la justa mundialista.
Viajando a Inglaterra llegaron los traspasos más caros de esta ventana, y de la historia en general. El primero de ellos el de Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea, y el segundo el de Elliot Anderson del Nottingham Forrest al Manchester City, ambos por arriba de los 100 millones de euros.
Ahí también estuvo activo el Manchester United, que compraba a Yuri Tielemans mientras éste se encontraba concentrado con la selección de Bélgica. Quien abandonó el futbol europeo fue Casemiro, que justamente se despedía de los red devils para emigrar a la MLS y convertirse en compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami.
Un caso parecido es el de Crysencio Summerville, futbolista neerlandés que deslumbró en la Copa del Mundo con Países Bajos; su paso en Europa tomó un descanso después de que decidió unirse a las filas del Al Hilal y convertirse en un futbolista más que emigra a Arabia Saudita.
En la Bundesliga los movimientos han sido más discretos, pues el Bayern Múnich es de los pocos que buscó en la Copa del Mundo a su próxima estrella, fichando proveniente del PSV Eindhoven a Ismael Saibari de Marruecos.
Los más recientes traspasos
Fuera del Mundial también hubo movimientos, los más recientes los de los argentinos Alejandro Garnacho y Ángel Correa.
Garnacho abandonó el Chelsea para fichar por el Aston Villa, sumando así su tercer club inglés después de haber debutado en Premier League con el Manchester United; Correa por su lado deja el futbol mexicano y pasa de los Tigres a River Plate en su regreso a Argentina.
Karim Adeyemi por su parte abandonó al Borussia Dortmund para enrolarse en el FC Barcelona, en el segundo movimiento del club tras la llegada de Gordon.
Activo también estuvo el Tottenham en Inglaterra, concretando los traspasos del brasileño Mateus Fernandes proveniente del West Ham, y el de Sandro Tonali del Newcastle, en un fichaje que podría ascender más allá de los 100 millones de euros.
Con traspasos por sellarse
Mientras que aún queda más de un mes en el mercado de fichajes de verano, muchos son los rumores que corren por ahí. El más sonado el de Julián Álvarez, quien expresó que desea salir del Atlético de Madrid, que ya tuvo acercamientos por parte de Real Madrid y Barcelona, rechazando ambos.
Además del argentino hay otros nombres codiciados, como el del inglés Marcus Rashford que será puesto a la venta por el Manchester United, el de Mohammed Salah que quedó libre tras no renovar con el Liverpool, el del marfileño Yan Diomandé que es pretendido por el PSG, o el de Bradley Barcolá, que es tentado por los “reds” para suplir al egipcio.