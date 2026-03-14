Messi, a un gol de los 900: esta tarde puede escribir historia en Charlotte
Hay números que pertenecen a otra dimensión. El 900 es uno de ellos. Esta tarde, en Charlotte, Carolina del Norte, Lionel Messi va a saltar al césped del Bank of America Stadium con 899 goles en sus piernas. Con 38 años, dos décadas de carrera profesional y más récords de los que cualquier estadística puede contener, el argentino tiene la oportunidad de convertirse en el segundo ser humano en la historia del fútbol en cruzar esa línea.
Solo Cristiano Ronaldo lo hizo antes. Nadie más. Y cuando CR7 anotó su gol 900 en septiembre de 2024, con la camiseta de Portugal ante Croacia, se arrodilló junto al banderín de córner y lloró. Un hombre que ha ganado todo lo que existe en el fútbol, roto todos los récords posibles, y aun así lloraba. Así de grande es ese número. Esta tarde le toca a Messi.
Pero para entender lo que significa este momento hay que volver al principio. A los 11 años, en Rosario, Argentina, a un niño al que los médicos le diagnosticaron una deficiencia hormonal que amenazaba con impedir que su cuerpo creciera con normalidad. El tratamiento era caro. Su familia no podía pagarlo. El Barcelona escuchó hablar de ese niño, lo vio jugar, y tomó una decisión: pagaba el tratamiento a cambio de ficharlo. Ese niño llegó a Cataluña con 13 años, sin conocer a nadie, lejos de su casa, en un país que no era el suyo. Ese niño es el que esta tarde puede anotar su gol número 900 como profesional.
El gol 899 llegó la semana pasada en Baltimore, ante el DC United. Fue un pase de Mateo Silvetti, un espacio en la defensa rival y Messi apareciendo donde siempre aparece: en el lugar exacto, en el momento exacto. Un toque suave por encima del portero, la pelota besando la red, y otro número más en una cuenta que lleva décadas sin dejar de crecer. Así, sin drama, sin esfuerzo aparente, como si anotar fuera lo más natural del mundo. Porque para él, lo es.
Después de ese gol intentó llegar al 900 ese mismo día. No pudo. El DC United apretó en la segunda mitad y el partido cerró sin que Messi volviera a ver puerta. El miércoles tampoco fue en Nashville, donde el Inter Miami empató sin goles por la Concachampions. Así que la cuenta sigue en 899. Y Charlotte espera.
Para entender el peso de ese número hay que ver de dónde vienen esos goles. 672 los marcó con el Barcelona, club del que es el máximo goleador de toda la historia. 115 los anotó con la selección argentina, también el récord absoluto de la Albiceleste. 32 en el PSG. Y 80 ya con el Inter Miami, donde también es el máximo anotador en la historia de la franquicia. Lo notable no es solo la cantidad. Es el promedio: Messi convierte 0.79 goles por partido a lo largo de toda su carrera. Un número que, en este punto de la historia, nadie más tiene.
El partido de esta tarde tiene además un ingrediente que pocos conocen. La MLS acumula en toda su historia de temporada regular 24,989 goles. Faltan solo 11 para llegar a los 25,000 desde que la liga existe. Los partidos del sábado por la tarde son la ventana en que se proyecta que esa cifra caerá. En el mismo fin de semana, dos marcas históricas con posibilidad de coincidir en la misma jornada.
A sus 38 años, Messi renovó contrato con el Inter Miami hasta 2028 y tiene en el horizonte el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección argentina. El niño de Rosario que llegó a Barcelona sin saber si su cuerpo iba a responder sigue en pie. Y esta tarde, en Charlotte, el 900 espera.