La MLS sigue aumentando su apuesta por las grandes figuras del futbol mundial y su escala salarial lo confirma. Lionel Messi conserva el primer lugar entre los jugadores mejor pagados de la competición, pero ahora tiene dos nuevos perseguidores de peso: Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, quienes irrumpieron en el segundo y tercer puesto tras sus recientes incorporaciones al futbol estadounidense.

De acuerdo con la actualización salarial publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), Messi recibe un sueldo garantizado de 28.3 millones de dólares anuales con el Inter Miami. Una cifra que, por sí sola, supera el gasto total en salarios de 25 de los 30 clubes que participan en la liga.

El argentino, de 39 años, mantiene una diferencia considerable respecto al resto de las estrellas. Su salario no contempla los ingresos adicionales por patrocinios ni los posibles beneficios derivados de su opción para adquirir una participación en la franquicia de Florida. Además, tiene contrato vigente hasta el final de la temporada 2028.

La principal novedad del listado es la aparición de Lewandowski y Griezmann. El delantero polaco, procedente del Barcelona, ocupa el segundo lugar con un salario anualizado de 19.5 millones de dólares con el Chicago Fire. En sus primeros 19 partidos con el equipo estadounidense ha marcado nueve goles.

Griezmann, por su parte, aparece en la tercera posición con 13.9 millones de dólares anuales con el Orlando City. El francés, de 35 años, ha tenido un comienzo destacado en la liga, con 14 anotaciones en 18 jornadas.

Detrás del nuevo podio aparece el surcoreano Son Heung-min, referente del Los Angeles FC, con 11.1 millones de dólares. El quinto lugar corresponde al suizo Breel Embolo, reciente incorporación del Atlanta United, con 10.8 millones.

La lista también tiene presencia latinoamericana. El argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter Miami, percibe 9.7 millones de dólares, mientras que el mexicano Hirving Lozano, del LA Galaxy, ocupa la séptima posición con 9.3 millones. El paraguayo Miguel Almirón completa los primeros ocho lugares con 7.9 millones.

Inter Miami también lidera el gasto colectivo

El poder económico del Inter Miami no se limita a Messi. El equipo de Florida cuenta con la plantilla más costosa de la MLS, con una inversión salarial de 59.4 millones de dólares, mientras se prepara para defender su título en los playoffs que comienzan este fin de semana.

Chicago Fire aparece en el segundo puesto entre los clubes que más destinan a salarios, con 41.3 millones, seguido por Atlanta United, con 38.4 millones. En el extremo opuesto se encuentra Philadelphia Union, que registra el menor gasto de la competición, con 12.6 millones de dólares.

La llegada de figuras como Lewandowski y Griezmann confirma el crecimiento de una MLS que busca atraer talento de primer nivel y elevar su atractivo internacional. Sin embargo, Messi sigue siendo el principal referente económico de una liga que ha convertido su fichaje en el punto de partida de una nueva etapa.

También puedo preparar un recuadro estadístico con el Top 10 de los jugadores mejor pagados de la MLS, para acompañar la nota y darle mayor fuerza visual.