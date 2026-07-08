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Messi, Son y De Paul encabezan el MLS All-Star que enfrentará a la Liga MX

Messi, Son Heung-Min, Rodrigo De Paul, Evander, Petar Musa y Thomas Müller encabezan la lista completa de jugadores seleccionados para el MLS All-Star Game 2026 ante la Liga MX.

Redacción SI México

Leo Messi, la principal figura de la MLS que se medirá a la Liga MX
Leo Messi, la principal figura de la MLS que se medirá a la Liga MX / Megan Briggs/Getty Images

La MLS presentó la nómina completa para el All-Star Game 2026, duelo en el que la competición norteamericana se medirá ante las figuras de la Liga MX.

Lionel Messi, Son Heung-Min, Evander, Petar Musa, Rodrigo De Paul y Thomas Müller aparecen entre los seleccionados para el duelo que se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.

El encuentro volverá a poner frente a frente a las figuras de la MLS contra un equipo de estrellas de la Liga MX, en una edición marcada por el arrastre que dejó el Mundial 2026.

La propia liga destacó que 13 jugadores convocados al All-Star formaron parte de selecciones mundialistas, entre ellos Messi, Petar Musa, Steven Moreira y Matt Freese.

La lista también combina nombres consolidados con apuestas de proyección. Julian Hall, delantero de New York Red Bulls y una de las apariciones más fuertes de la temporada, fue elegido por el comisionado Don Garber, mientras que Zavier Gozo hizo historia al convertirse en el primer futbolista nombrado tanto MLS All-Star como MLS NEXT All-Star.

Charlotte FC, anfitrión del evento, también tendrá presencia propia con Tim Ream, Pep Biel y Ashley Westwood. Para Ream, además, será un regreso particular: fue elegido al All-Star Game 15 años después de su primera aparición, una marca que iguala la mayor diferencia entre convocatorias en la historia del evento.

El MLS All-Star Game 2026 se jugará el 29 de julio y servirá como otro capítulo del pulso entre MLS y Liga MX, ahora con una nómina cargada de figuras globales y varios protagonistas que llegan con impulso mundialista.

Lista completa MLS All-Star Game 2026

Arqueros

Maxime Crépeau — Orlando City SC

Matt Freese — New York City FC

Brian Schwake — Nashville SC

Defensas

Max Arfsten — Columbus Crew

Lucas Herrington — Colorado Rapids

Richie Laryea — Toronto FC

Anthony Markanich — Minnesota United FC

Mbekezeli Mbokazi — Chicago Fire FC

Steven Moreira — Columbus Crew

Daniel Munie — San Jose Earthquakes

Andy Najar — Nashville SC

Jackson Ragen — Seattle Sounders FC

Tim Ream — Charlotte FC

Mediocampistas

Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps FC

Pep Biel — Charlotte FC

Rodrigo De Paul — Inter Miami CF

Evander — FC Cincinnati

Carles Gil — New England Revolution

Zavier Gozo — Real Salt Lake

Hany Mukhtar — Nashville SC

Thomas Müller — Vancouver Whitecaps FC

Ashley Westwood — Charlotte FC

Delanteros

Hugo Cuypers — Chicago Fire FC

Anders Dreyer — San Diego FC

Julian Hall — New York Red Bulls

Son Heung-Min — LAFC

Lionel Messi — Inter Miami CF

Petar Musa — FC Dallas

Sam Surridge — Nashville SC

La nómina está integrada por 29 futbolistas: tres arqueros, 10 defensas, nueve mediocampistas y siete delanteros, con Nashville SC como el club con más representantes.

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