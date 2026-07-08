Messi, Son y De Paul encabezan el MLS All-Star que enfrentará a la Liga MX
La MLS presentó la nómina completa para el All-Star Game 2026, duelo en el que la competición norteamericana se medirá ante las figuras de la Liga MX.
Lionel Messi, Son Heung-Min, Evander, Petar Musa, Rodrigo De Paul y Thomas Müller aparecen entre los seleccionados para el duelo que se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.
El encuentro volverá a poner frente a frente a las figuras de la MLS contra un equipo de estrellas de la Liga MX, en una edición marcada por el arrastre que dejó el Mundial 2026.
La propia liga destacó que 13 jugadores convocados al All-Star formaron parte de selecciones mundialistas, entre ellos Messi, Petar Musa, Steven Moreira y Matt Freese.
La lista también combina nombres consolidados con apuestas de proyección. Julian Hall, delantero de New York Red Bulls y una de las apariciones más fuertes de la temporada, fue elegido por el comisionado Don Garber, mientras que Zavier Gozo hizo historia al convertirse en el primer futbolista nombrado tanto MLS All-Star como MLS NEXT All-Star.
Charlotte FC, anfitrión del evento, también tendrá presencia propia con Tim Ream, Pep Biel y Ashley Westwood. Para Ream, además, será un regreso particular: fue elegido al All-Star Game 15 años después de su primera aparición, una marca que iguala la mayor diferencia entre convocatorias en la historia del evento.
El MLS All-Star Game 2026 se jugará el 29 de julio y servirá como otro capítulo del pulso entre MLS y Liga MX, ahora con una nómina cargada de figuras globales y varios protagonistas que llegan con impulso mundialista.
Lista completa MLS All-Star Game 2026
Arqueros
Maxime Crépeau — Orlando City SC
Matt Freese — New York City FC
Brian Schwake — Nashville SC
Defensas
Max Arfsten — Columbus Crew
Lucas Herrington — Colorado Rapids
Richie Laryea — Toronto FC
Anthony Markanich — Minnesota United FC
Mbekezeli Mbokazi — Chicago Fire FC
Steven Moreira — Columbus Crew
Daniel Munie — San Jose Earthquakes
Andy Najar — Nashville SC
Jackson Ragen — Seattle Sounders FC
Tim Ream — Charlotte FC
Mediocampistas
Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps FC
Pep Biel — Charlotte FC
Rodrigo De Paul — Inter Miami CF
Evander — FC Cincinnati
Carles Gil — New England Revolution
Zavier Gozo — Real Salt Lake
Hany Mukhtar — Nashville SC
Thomas Müller — Vancouver Whitecaps FC
Ashley Westwood — Charlotte FC
Delanteros
Hugo Cuypers — Chicago Fire FC
Anders Dreyer — San Diego FC
Julian Hall — New York Red Bulls
Son Heung-Min — LAFC
Lionel Messi — Inter Miami CF
Petar Musa — FC Dallas
Sam Surridge — Nashville SC
La nómina está integrada por 29 futbolistas: tres arqueros, 10 defensas, nueve mediocampistas y siete delanteros, con Nashville SC como el club con más representantes.