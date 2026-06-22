Messi: un doblete, un penal errado y un nuevo récord
“No sé, no recuerdo. Estoy cansado, me cuesta pensar”, son las palabras que, con una sonrisa incómoda, dice un tipo que acaba de hacer historia.
La pregunta que la reportera le hizo al final del encuentro en el que Argentina venció 2-0 a Austria fue ¿cuál de todos esos 18 tantos —con los que ahora estaba en la cima como el máximo goleador en la historia de los mundiales— había sido su favorito?
Y a falta de una respuesta del astro, siempre vale la pena regresar a la primera vez.
Hace 20 años, el joven rosarino aguardó su turno en el banquillo hasta que, con el número 19 en la espalda, ingresó por fin al minuto 74 para sustituir a Maxi Rodríguez y después de una asistencia a Hernán Crespo se preparó para su propio momento estelar.
Al minuto 88, Carlos Tevez condujo el esférico y filtró un pase hacia el costado derecho del área. Messi recibió la pelota con presteza, avanzó un par de pasos y definió con un remate cruzado de pierna derecha ante la salida del guardameta Dragoslav Jevrić.
El balón besó la red para sellar el rotundo 6-0 definitivo a favor de la escuadra albiceleste.
El gol representó un hito paradigmático.
Con 18 años y 357 días, se erigió como el jugador argentino más joven en anotar en la historia de la competición. Aquel festejo incipiente, de un adolescente con el cabello largo, un talento inescrutable, y una zurda milagrosa, fue el prólogo exacto de una epopeya que, dos décadas después, lo encumbró como el máximo romperedes del torneo.
Messi se coronó este lunes como el máximo goleador histórico de la competición, a la par de también convertirse en el jugador con más penales fallados en la historia de las Copas del Mundo, porque las paradojas del deporte no eligen a sus víctimas.
Al minuto 9, el árbitro sancionó un penal a favor de la albiceleste. Messi falló el cobro desde los once pasos ante el arquero Alexander Schlager. Sin embargo, el atacante encontró la redención al minuto 38. Tras un pase de Facundo Medina, el capitán definió de inmediato.
Esa anotación superó el récord de Miroslav Klose (16), para elevar su marca a 17 goles mundialistas.
La intensidad se mantuvo durante todo el partido. Argentina controló el ritmo mediante posesiones largas y presión constante. Ya en el tiempo de compensación, la figura del número 10 volvió a brillar. Al minuto 94, Messi conectó un remate certero y firmó su segundo tanto de la tarde, el número 18, para asegurar la victoria definitiva de su equipo.
Con el tiempo casi cumplido, un tiro libre al borde del área le ofreció la oportunidad del triplete. El disparo, que superó la barrera y pasó a centímetros del poste derecho, marcó el final del partido y selló un triunfo rotundo para el equipo sudamericano.
Con este marcador final de 2-0, Argentina asegura su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. El equipo lidera el Grupo J tras sus victorias previas. Su próximo compromiso será ante Jordania para cerrar la fase inicial.