Messi vs Maradona, dos genios, dos épocas y la identidad eterna de Argentina
El número 10 de la Selección Argentina es, en el imaginario popular, una especie de manto sagrado que pesa toneladas. Dos hombres, unidos por una zurda prodigiosa, una baja estatura que desafió los cánones atléticos y un talento inabarcable, lograron elevar ese número a la categoría de mito, Diego Armando Maradona y Lionel Messi.
El debate constante en peñas, bares y redacciones sobre quién de los dos fue el mejor resulta, a menudo, un ejercicio de amnesia táctica que recorta la riqueza de sus respectivas trayectorias. Lejos de la confrontación estéril, la historia de ambos es la crónica de dos genios que lograron dominar sus épocas, enfrentando obstáculos deportivos y sociológicos radicalmente distintos para entregarle a su país la gloria máxima.
Para comprender la magnitud de estas figuras, primero hay que entender el lugar que ocupa el futbol en la sociedad argentina.
Como bien apunta el escritor Eduardo Sacheri, en este deporte se depositan pasiones trágicas y definitivas —amores, temores, fantasías— que difícilmente encuentran un cauce en la vida civil.
Durante noventa minutos, la existencia se simplifica y se reduce al césped. En un país históricamente atravesado por divisiones ideológicas, la Selección Nacional opera como un raro milagro de cohesión absoluta. Y es aquí donde Maradona y Messi se convirtieron en próceres emocionales.
El héroe solitario frente a la brutalidad de los ochenta
El ecosistema futbolístico de la década de los ochenta era un terreno sumamente hostil.
Estaba caracterizado por férreos marcajes al hombre, espacios amplios pero asfixiantes en lo físico, y una preocupante permisividad arbitral ante la violencia.
En esa era, el talento creativo debía sobrevivir a base de coraje individual. Diego Maradona construyó su leyenda absorbiendo castigos atroces, como los que le propinó el defensor italiano Claudio Gentile en el Mundial de 1982, o la criminal entrada del español Andoni Goikoetxea en 1983, que terminó fracturándole el tobillo.
Para triunfar en el Mundial de México 1986, Maradona ejerció el rol de un gladiador solitario. Las estadísticas son un reflejo incuestionable de aquella batalla táctica. En ese torneo, Diego completó 53 regates exitosos y recibió, a su vez, 53 faltas.
Él era el único sistema de avance de un equipo diseñado para resistir físicamente, dependiendo de su desborde irrepetible para romper las líneas enemigas.
Su hazaña, sin embargo, excedió largamente la destreza deportiva.
Apenas cuatro años después de la dolorosa Guerra de Malvinas, el emblemático partido de cuartos de final contra Inglaterra le otorgó a Maradona una estatura mitológica, una que reparó una herida nacional.
Sacheri ilustra a la perfección esa dualidad mostrada en el Estadio Azteca. En pocos minutos convivieron "el Diego pícaro, el Diego ilícito, el Diego de la mano de Dios, el Diego que toma venganza del ladrón porque así fue vivido, y luego el Diego artista, el Diego inolvidablemente estético".
Por su parte, el cronista Juan Villoro añade que, ante Messi, se puede "escoger a Maradona por la circunstancia excepcional en la que él llevó a Argentina el título en el 86 con una selección que no estaba tan bien preparada".
Diego fue el redentor que el país necesitaba en ese instante preciso de su historia.
La ingeniería espacial y la épica de la perseverancia
Lionel Messi, en cambio, irrumpió en un paradigma hipertáctico. El futbol del siglo XXI redujo los espacios dramáticamente, instaurando presiones zonales ultra compactas, bloques defensivos indescifrables y ciencia de datos aplicada al rendimiento.
Gracias a un escudo reglamentario mucho más severo contra el juego brusco y el tackle por detrás implementado a finales de los noventa, el reto de Messi no era necesariamente sobrevivir a los hachazos impunes, sino descifrar un ajedrez supersónico.
A nivel numérico y de longevidad, no hay debate. Villoro es categórico al afirmar que "Messi a nivel de récords ha sido el jugador más excepcional de todos los tiempos", un hecho indiscutible al sumar sus jugadas, goles y títulos.
Sin embargo, su camino con la camiseta albiceleste estuvo marcado por un escrutinio asfixiante. Sacheri lo resume. "A Messi le tocó un papel dificilísimo en la historia del futbol argentino, que fue ni más ni menos que antagonizar con la leyenda máxima de nuestro futbol".
Esa sombra pesó enormemente. César Luis Menotti, el técnico que le dio a Argentina su primer Mundial en 1978, dimensionó este agobio años atrás."Siento que cada vez que juega, él tiene que ser el Maradona del 86... Messi se tiene que acostumbrar que no siempre puede ganar los partidos él y lo sufre el doble".
Y la verdadera genialidad de Messi fue, justamente, saber reinventarse.
Para el Mundial de Qatar 2022, a sus 35 años, Messi entendió que no necesitaba replicar los 53 regates individuales de Maradona; de hecho, completó 15 y sufrió 22 faltas.
Su dominio absoluto se basó en el intelecto, la administración de la energía y el juego sociológico. Completó 296 pases exitosos —frente a los 209 de Diego en el 86— operando como el vértice cerebral de una maquinaria colectiva afinada.
Pese a los abismos tácticos de sus épocas, la trascendencia en la conquista de la gloria los iguala. Ambos fueron los artífices intelectuales y materiales de la máxima alegría de su país, participando directamente en el 71% (Maradona) y el 67% (Messi) de los goles argentinos en sus mundiales consagratorios.
Jorge Valdano, excompañero de Maradona y sagaz analista, sintetizó la belleza de esta herencia compartida al observar las obras maestras de ambos genios. "Desde supuestos distintos: Diego la hizo en la plenitud de su carrera y Messi la hizo con 35 años, al final de su carrera... en esas jugadas los dos nos quisieron decir lo mismo: el futbol es esto".
Al besar el trofeo dorado en Qatar, Messi logró lo que Sacheri describe emocionadamente como "completar el checklist de todo lo que tiene que hacer".
Sin deudas pendientes, coronó la épica de la resiliencia frente a un mundo globalizado que esperaba verlo caer. De la misma forma, Maradona había coronado la épica de la reivindicación popular, transformando la furia plebeya en una coreografía imborrable.
Al final, la historia del futbol argentino se sostiene sobre el privilegio de la conjunción.
Maradona fue la explosión dionisíaca, el grito de rebeldía y el arte en el conflicto; Messi es la perfección apolínea, la inteligencia sostenida en el tiempo y la consistencia inagotable.
No hace falta derribar un pilar para admirar el otro; la grandeza de Argentina se explica, sencillamente, porque el firmamento tuvo lugar para sus dos estrellas más brillantes.