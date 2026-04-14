Messi y Café Prima Pasta: la historia detrás del restaurante favorito del 10 en Miami
Messi entró por la puerta principal. No hubo operativo ni acceso secreto. Solo Lionel Messi como un cliente más que atraviesa las luces rojas tenues y la música disco de Café Prima Pasta, restaurante especializado en comida italiana, en Miami Beach.
Por unos segundos, adentro, no pasó nada. O mejor dicho, pasó lo más difícil de lograr en un lugar así: Nadie se levantó, lo interrumpió o le pidió una foto. Mientras cenaba con su familia, la escena se sostuvo en una normalidad inusual, como si todos los que estaban ahí entendieran que ese momento no se debía romper.
Horas después, afuera, todo fue distinto. Aficionados, celulares, camisetas para firmar y un video viral que recorrió el mundo. Pero dentro, mientras Messi comía, nadie lo molestó y justo ahí está la clave del lugar que se ha vuelto uno de los favoritos entre celebridades como Madonna, John Travolta e incluso Michael Jordan.
Esa calma no es casualidad. Es el resultado de una filosofía que el dueño del establecimiento, Gerado ‘Gerry’ Cea, aprendió décadas antes de que Messi pisara Miami.
Un argentino que empezó desde abajo
Su historia comienza en Argentina, cuando tenía 18 años y decidió que no quería hacer el servicio militar. Para ello, fingió tener asma y lo evitó. No fue solamente un acto de rebeldía, sino el primer paso hacia comenzar una vida distinta.
“Yo no quería hacer el servicio militar. Yo quería venir a Estados Unidos, donde estaba mi familia. Entonces busqué la manera de evitarlo y así fue como me vine”, contó Cea a Sports Illustrated México en Prima Pasta.
En 1985 llegó a Estados Unidos, motivado por las películas norteamericanas que veía en la televisión y sin otra garantía que un trabajo que un tío le había ayudado a conseguir en Nueva York.
La Gran Manzana fue su primera escuela. Entró a trabajar en un restaurante italiano en Manhattan, un lugar exigente, ligado a la familia Gambino, donde equivocarse no era una opción.
“Era durísimo. No podías equivocarte o preguntar si querían pan o agua, lo tenías que poner. No podías ir a una mesa si no te llamaban. Todo tenía un código”, recordó.
Ese código se volvió su base: “Aprendí lo más importante: el servicio. Aprendí que no hay que molestar al cliente, que si está comiendo, hay que dejarlo tranquilo. Eso se me quedó para siempre”.
Pero tras dos años en Nueva York, Cea entendió que ahí no había espacio para alguien que empezaba desde abajo. Los costos eran altos y veía lejano y casi imposible montar un resturante como el que trabajaba. Entonces miró hacia Miami.
“Yo decía, ¿cómo voy a hacer para tener un restaurante acá? Era imposible. Las rentas eran carísimas. Todo se veía muy lejano”.
A finales de los 80, Miami ciudad ofrecía otra cosa: oportunidades para personas migrantes como él. Era más accesible, más abierta y marcada por las personas que venían de otros país.
Hoy, más del 70 por ciento de su población tiene raíces extranjeras, un contexto que ayuda a explicar por qué historias como la suya encontraron lugar ahí.
Llegó sin certezas, trabajó en restaurantes y resistió malas rachas hasta que en 1993, con apenas 20 mil dólares, abrió Prima Pasta junto a su familia. Era un lugar pequeño, pero con una idea clara: ofrecer calidad sin la rigidez ni los precios de los restaurantes finos.
“Empezamos con 28 sillas. Mi mamá y mi papá en la cocina y yo adelante. No había nada más. Pero teníamos claro lo que queríamos hacer”, confesó Cea.
El servicio que lo cambió todo
Ese equilibrio, lujo sin pretensión, fue el inicio, pero el verdadero diferencial fue otro: el servicio.
Cea replicó en Miami lo que había aprendido en Nueva York. En Prima Pasta nadie interrumpe una mesa ni pregunta de más. Nadie invade. El cliente come tranquilo, sin importar quién sea. Esa regla, casi imperceptible, fue el mayor atractivo que atrajo personalidades.
“Yo quería que la gente coma tranquila. Que nadie la moleste. Eso era lo más importante. Lo aprendí en Nueva York y lo traje acá”.
Las celebridades empezaron a llegar a montones y con el tiempo. John Travolta, Matt Damon, Hulk Hogan, Michael Caine, Manu Ginóbili, Michael Jordan. Las fotos que están en las paredes del restaurante lo cuentan como un archivo de su historia.
“Las celebridades empezaron a venir solas. Uno recomendaba a otro. Volvían porque aquí nadie los molesta”.
Con Michael Jordan, por ejemplo, hubo que adaptar algunos detalles que lo llevaron a ser de los favoritos también de los jugadores de la NBA qu visitaban Miami.
“Le hicimos una mesa más alta porque no entraba. Entonces empezó a venir con sus amigos, todos gigantes de la NBA. Y así se fue corriendo la voz”.
Cuando el futbol encontró su lugar
El vínculo con el futbol comenzó poco después de la apertura, a mediados de los 90, poco antes del Mundial de 1994 que se jugó en Estados Unidos. Jugadores como Carlos “El Pibe” Valderrama fueron de los primeros en aparecer. A partir de ahí, el flujo no se detuvo.
“Vino el Pibe Valderrama, después empezaron a venir más jugadores. Ahí empezó la historia con el futbol”.
Con los años, Prima Pasta se convirtió en punto de encuentro para jugadores de distintas generaciones y países. La familia de Diego Maradona fue una presencia constante, aunque él nunca llegó a visitar el restaurante. Cea lo conoció años después en Argentina, en un encuentro que quedó como una historia paralela a la del lugar.
También han pasado jugadores mexicanos como Javier “Chicharito” Hernández y Rafa Márquez, además de figuras de la NBA, la NFL y el entretenimiento. El restaurante dejó de ser solo un negocio para convertirse en un espacio donde el deporte y la farándula se cruzan siempre.
Messi antes de la Messimanía
Messi llegó a Prima Pasta mucho antes de fichar en 2023 con el Inter Miami de la MLS. Su primera visita fue alrededor de 2011. En 2012 incluso celebró su cumpleaños ahí. Desde entonces, su familia ha mantenido una relación constante con el restaurante. Van seguido, incluso cuando él no está.
“La familia viene siempre. Dos veces al mes, fácil. A Leo le encanta, pero sobre todo a la familia. Son muy sencillos”, dijo Cea.
La última vez que Messi estuvo físicamente en Prima Pasta fue en julio de 2023, el día que firmó con Inter Miami. Desde entonces, no ha vuelto, aunque su familia visita el lugar al menos dos veces al mes y suele pedir comida para llevar.
La noche que lo cambió todo
Aquella noche de julio de 2023 transformó la escala del restaurante. Messi cenó como siempre, sin exigencias y sin espectáculo. Pero afuera se desató el fenómeno. El video de su salida, rodeado de aficionados y firmando una camiseta de Newell’s, se volvió viral y colocó a Prima Pasta en el mapa global.
A partir de entonces, el perfil del cliente cambió. Llegaron más jóvenes, más niños, más curiosos que querían sentarse en la mesa donde había estado Messi. El restaurante ya era exitoso, pero ahora también es un destino que atiende hasta 500 personas por día.
Qué come Messi
Messi no llega con pedidos especiales. Suele elegir agnolotti rosso o combinaciones más ligeras como pasta con mariscos. A veces prefiere probar varias opciones en porciones pequeñas.
“Le gusta el agnolotti rosso, que es de ricota y espinaca con salsa rosada. También pasta con mariscos, pero lo que más le gusta es probar un poco de todo. Le hago platos chicos para que pruebe. Un poquito de cada cosa y así come más variado”.
Hoy, Prima Pasta está lleno todos los días. La demanda supera la capacidad. Hay clientes que no consiguen mesa, reservas que algunas veces no se pueden hacer y espacios que deben guardarse por si alguien importante aparece sin aviso.
Ese éxito ha traído presión, pero no ha cambiado la visión de Cea. No quiere abrir más sucursales o expandirse. Prefiere mantener la calidad y el sello que ha construido durante más de tres décadas. Ha visto a otros perderlo todo por crecer demasiado.
Por eso, cuando Messi entra por la puerta principal, nada cambia. Se sienta, come y habla con su familia y, por un momento, en medio de una ciudad marcada por la fama y la extravagancia, todo vuelve a lo primordial: una mesa, un plato de pasta y la calma suficiente para disfrutarlo.